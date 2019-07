TV: Une Larsson oväntad matchhjälte på Tele2 - Djurgården hakar på i toppen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården hänger fortsatt med i den absoluta toppen av allsvenskan.

I dag slog man Häcken mycket tack vare ett sent ”måltjuvsmål” av - mittbacken - Jacob Une Larsson.

- Jag blev lite chockad faktiskt, säger Dif:S matchhjälte till C More.