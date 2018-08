TV: Uppvisning av Hallenius - slog nytt rekord efter hattrick i galen match

34-åringen Salif Camara Jönsson skulle i år få sin efterlängtade allsvenska chans, men drog av hälsenan i februari. I dag gjorde han comeback, men det slutade i riktigt illa och istället kom fokus på en annan anfallare: Linus Hallenius.

Gif Sundsvall, med David Batanero och Juanjo tillbaka i startelvan, gjorde tidigt 1-0. Inlägg Dennis Olsson från vänsterkanten, nick Peter Wilson, volleyavslut Jonatham Tamimi för 23-åringens första allsvenska mål. TFF stack emellan med 1-1, målskytt Marcus Pode, men sedan kom ett nytt Gif-mål. Den här gången inlägg från Tamimi på högerkanten, och nickmål av 21-åringen Peter Wilson.

Allt det hade hänt första kvarten, och i slutet av halvleken gjorde Linus Hallenius 1-3 efter djupledspass från Maic Sema.

Camara Jönsson kom in i halvtid och TFF jobbade på bra för en reducering, men William Eskelinen stod upp och fixade alla försök. Istället fick Tamimi en assist till för dagen, den här gången till Linus Hallenius och hans tionde mål för säsongen, och några minuter senare åter ett nytt Halleniusmål till 1-5. Om 1-4 kom efter ett lite turligt lobbavslut så var 1-5 desto mer beräknat, med bland annat en klackmottagning. Matchen slutade till sist 6-1 efter att Maic Sema avslutat målfyrverkeriet.

Hallenius är nu uppe i elva mål den här säsongen. Bara Häckens Paulinho (tolv mål) har tidigare kommit upp i tvåsiffrigt i år, och Sundsvallsanfallaren slog dessutom ett nytt klubbrekord vid 1-4-målet. Förra veckan blev han lagets bäste målskytt i allsvenskans historia, och innan i dag hade ingen Gif Sundsvall-spelare gjort mer än nio mål under en allsvensk säsong. Två matcher, två rekord.

- En go känsla just nu. Det känns som en ny sorts upplaga av Gif Sundsvall som kan åka ner och vinna sådana här matcher på det här sättet. Så var det inte sist jag var hemma, säger Hallenius till C More.

- Jag sätter i princip alla chanser jag har men om man tittar från i våras skulle jag nog gjort ett par mål till.

På andra planhalvan var det desto tyngre. Camara Jönssons allsvenska comeback varade från halvtid till 82:a minuten, när han åkte på ett direkt rött kort för en ful eftersläng på Tamimi.

För Trelleborg var förlusten och avstängningen ännu tyngre med tanke på spelschemat. De har bara tagit en poäng på sju matcher, oavgjort mot Dalkurd, och deras kommande matcher är mot Malmö FF (borta), AIK (borta), IFK Norrköping (hemma), BK Häcken (borta), och Djurgården (hemma).

Trelleborg: M.Johansson – Nielsen, Sudic, Blomqvist, Sarkodie – Hörberg (81'), S.Ohlsson (46'), R.Nilsson, Pode (71') – Hümmet, Jovanovic

Inhoppare: Camara Jönsson (46'), F.Brorsson (71'), Brannefalk (81')

Gif Sundsvall: Eskelinen – Björkander, Moros Gracia, Myrestam – Tamimi, Batanero (78'), Juanjo, D.Olsson (78') – Sema, Hallenius (75'), Wilson

Inhoppare: Haro (75'), Morsay (78'), Granat (78')