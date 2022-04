TV: Vilhelmsson sköt Blåvitt till tredje raka - Häcken nollat i derbyt

Under söndagen tog BK Häcken emot IFK Göteborg inför ett slutsålt Bravida arena. Båda lagen kom till spel med förväntade startelvor. I hemmalaget fanns Alexander Jeremejeff och Leo Bengtsson åter med från start, medan gästerna startade med samma manskap för tredje matchen i rad.

IFK Göteborg tog tag i taktpinnen direkt, och fick omgående utdelning. Efter ett slarvigt försvarsspel av hemmalaget kunde Marcus Berg förlänga bollen vidare till Oscar Vilhelmsson, som rakade in sitt första mål i allsvenskan 2022.

Blåvitt fullföljde sin fina start och radade upp hörnor under matchinledningen. Häcken jobbade sig successivt in i matchen, men skapade få målchanser mot gästernas kompakta försvar.

Tidigt i den andra halvleken bytte IFK Göteborg in Gustaf Norlin, som klev in i målskytten Oscar Vilhelmssons ställe. Norlin fick direkt med sig en straff efter att Johan Hammar gått för hårt in i en duell. Marcus Berg tog hand om straffsparken, men sköt över i matchens 54:e minut.

I den 68:e matchminuten fick Kadir Hodzic, som gjorde sin första match från start i Häcken-tröjan, sitt andra gula kort och visades därmed ut. Tio minuter senare drog Hosam Aiesh till från distans, och kunde utöka den blåvita ledningen till 2-0 genom ett mycket fint avslut.

Med en man kort hade BK Häcken svårt att få till någon slutforcering i jakten på ett reduceringsmål. IFK Göteborg stod emot, och kunde vinna matchen med 2-0. Vinsten innebär att Blåvitt nu står på full pott, nio poäng, efter tre spelade omgångar.

- Jag gör inte så jättemycket mål, men när jag väl gör något blir det väldigt bra, säger Aiesh till Discovery+ och fortsätter:

- Det känns fantastiskt. Jag tycker vi gjorde det bra första 30 och sedan gick vi ner oss. I halvtid pratade vi ihop oss och sedan tycker jag att vi gick ut i andra halvlek och dominerade. Mitt mål är efter hårt arbete. Jag har jobbat jättehårt under försäsongen och nu ger det något tillbaka.

I kommande veckas vecko-omgång gästar BK Häcken IFK Norrköping. IFK Göteborg tar emot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi.

Startelvor:

BK Häcken: Abrahamsson - Fridriksson (Totland, 76), Hammar, Hovland, Hodzic - Rygaard (Larsen, 64), Gustafson (Amane, 84), Berggren - Uddenäs, Jeremejeff, Bengtsson (Sadiq, 64 - Friberg 76).

IFK Göteborg: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh (Salomonsson, 96), Svensson, Thern, Sana (Carneil, 96) - Vilhelmsson (Norlin, 53), Berg.