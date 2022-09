TV: Zeljkovic sänkte Sirius - Värnamo tog viktig seger i botten

IFK Värnamo hemmaslog senast Helsingborgs IF och ställdes under lördagen mot IK Sirius på Studenternas. Då var Sirius inledningsvis klart bäst, och Tashreeq Matthews hade ett avslut i ribban, medan Filip Rogic hade ett skott tätt utanför mål, men i stället var det Smålandslaget som var effektivt framför mål.

Abdussalam Magashy slog i den 37:e minuten till med en konstspark till 1-0, och fem minuter senare utökade skyttekungen Marcus Antonsson till 2-0 efter en soloraid. Det var hans 16:e seriemål den här säsongen.

- Det var viktigt och riktigt gött, sa Antonsson till Discovery+ i halvtid.

I andra halvlek fick Sirius en drömstart, då mittbacken Jakob Voelkerling Persson nådde högst på en hörna och skallade in bollen i mål till reducering. Men glädjen blev kort för hemmalaget, då Ajdin Zeljkovic lite senare slog till med ett distansskott till 3-1.

- Det var helt okej. Thern (Jonas) sa till mig att den som väntar på något gott kan aldrig vänta för länge. Det är otroligt kul att ha gjort första målet (i allsvenskan), säger Zeljkovic till Discovery+.

Sirius fick därefter nytt hopp efter en ny reducering av Dennis Widgren och var sedan flera gånger om nära ett kvitteringsmål. Inhopparen Antonio Yakoub hade bland annat ett skott i ribban, men dessvärre för Sirius del blev det inget mer mål och en ny förlust.

- Vi sköt i ribban i vår slutforcering och då var det nära. Vi kände alla när vi petade in 2-1-målet på hörna, att där hade det bara gått två minuter och då fick vi energi och supportrarna fick energi. Det var en stenhård smocka att släppa in 3-1, men 3-2-målet kom och vi tryckte på. Vad mer kan jag begära? Det är klart att det var för dåligt att släppa in tre mål med tanke på hur matchbilden såg ut, och det känns skit, men det förstår alla som såg matchen. Det är onormalt, vi ska åtminstone ha ett kryss. Jag tycker att vi ska vinna, då jag tycker att vi var det bättre laget, säger Sirius-tränaren Daniel Bäckström till Discovery+.

Zeljkovic är i sin tur desto mer nöjd med tre poäng.

- Vi var slarviga i försvarsspelet, då de fick komma igenom oss för mycket och även gällande försvarsspelet i egen box. Jag tycker inte att vi gjorde en jättebra match, men fotboll går ut på att vinna och det gjorde vi i dag, säger han.

Värnamo är nu elva med 25 poäng, medan Sirius är tia med lika många poäng efter 22 omgångar i allsvenskan. Båda klubbarna har nio poäng ner till Degerfors IF, som är på kvalplats i bottenstriden i seriespelet.

Startelvor:

IK Sirius: Nilsson - Bjarnason, Björkström, Voelkerling Persson, Mathisen, Widgren - Stensson, Roche, Rogic - Matthews, Sugita.

IFK Värnamo: Voytechovitj - Winsth, Tihi, Eriksson, Larsson - Magashy, Kenndal, Wenderson - Johansson, Antonsson, Zeljkovic.