Två nigerianer provtränar med ÖFK: ”Ska bli intressant att se dem”

Östersunds FK letar efter nyförvärv. Tidigare under sommaren sa tränaren Ian Burchnall att laget ”håller dörrarna öppna” för att ta in nya spelare och på tisdagen meddelar klubben att de tar in två spelare på provträning.

Det handlar om den nigerianska duon Maxwell Effiom och Attah Kadiri, bägge 19 år gamla. Effiom är ytter och har spelat med Nigerias U20-landslag medan Kadiri är anfallare.

- Vi ska testa dessa båda unga spelare under denna vecka och se hur bra de är. Det ska bli intressant att se dem i träning, säger tränaren Ian Burchnall till klubbens hemsida.

Det svenska övergångsfönstret stänger på tisdag nästa vecka.