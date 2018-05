Två poängfattiga lag i Skånederbyt: ”Fotboll är som att gå en boxningsmatch i tolv rundor”

Bara två segrar på de åtta senaste matcherna för Malmö FF, bara fyra poäng på sju matcher för Trelleborgs FF. För att vända på det har bägge lagen försökt bli ännu mer direkta mot mål. Trelleborgs tränare Patrick Winqvist bytte delar av strategin redan för några matcher sedan.

- Då sa alla ”ni har så korta anfall”. Ja, men det var meningen. Problemet var att anfallen inte var bra.

- Men det tror jag ibland blir problemen i de byggande lagen. Man har nio gånger man kan slå passningen framåt och man väljer den nionde.

- Ibland har vi blivit för varsamma om bollen och då blir det inget hot alls. Därför valde vi det lite rakare. I grund och botten står vi inte för att vara ett possessionlag.

Winqvist pratar om att uppflyttningen till allsvenskan har inneburit en ökad svårighetsgrad för Trelleborg, något som de ännu inte har hanterat tillräckligt bra. Däremot säger han att lägstanivån i laget har varit okej, och han lyfter fram att det inte är enkelt att ha många unga spelskickliga spelare i ett lag och ändå försöka att ibland ha en mer försvarsmässigt passiv och anfallsmässigt direkt fotboll.

- Jag hörde någon spelare i ett annat lag säga ”vi har kört över motståndare”, men de har lika många poäng som oss.

- Fotboll är ungefär som att gå i en boxningsmatch i tolv rundor. Du kan vara bättre i nio, men om du blundar i den tionde så blir du utslagen, de bär ut dig, och den andra vinner på knockout.

- När du släpper garden en gång åker du ut. Så blir matcher. Det handlar om att slå ut motståndare den gången du kan slå ut dem. Vi är inte bättre än Djurgården, men vi reser upp dit och tar poäng. Malmö reser upp dit två gånger och får 0-3, 0-3. Vi är inte bättre än Malmö FF på att göra matchen mot Djurgården, men vi höll en bra lägstanivå mot Djurgården.

Samtidigt har de haft en viss otur och heller inte gjort allt perfekt kring skadebiten. I de senaste matcherna har talangerna Felix Hörberg, Ottar Magnus Karlsson, Deniz Hümmet, och Erik Andersson varit den offensiva fyran på grund av skador hos bland annat Zoran Jovanovic, Marcus Pode, och lagkapten Salif Camara Jönsson.

- En kapten som blir skadad är jobbigt för vem som helst. Nu har visserligen Rawez (Lawan, Dalkurd) varit borta, men om Gustav Sandberg Magnusson inte hade varit med och hållit ihop det i BP, eller Linus Hallenius i Sundsvall, eller Nordin Gerzic i Örebro...

Det finns otursmoment med i skadebiten, men har ni hittat några strukturella fel?

- Jodå, vi har en medicinsk bit som vi jobbat mer med. Vi skyller inte bara ifrån oss.

- Vi försöker titta på det, men vi har gått från en struktur i division ett där vi har varit semiproffs och några knappt har kunnat komma hit och träna på kvällarna. Några har tjänat lite pengar på fotbollen, några inte, och nu ska vi vara helproffsiga.

Mot MFF i dag är det ett förbättrat skadeläge för TFF, då både Jovanovic och Pode är med. De som saknas inkluderar Albin Nilsson, Camara Jönsson, och Mattias Håkansson.

