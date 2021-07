Två röda kort och kaosscener i slutet av det historiska Hallandsderbyt

Under måndagskvällen gästades Halmstad BK av Varbergs Bois i allsvenskans första Hallandsderby mellan lagen. När startelvorna släpptes stod det klart att Varbergs nyförvärv Des Kunst startade matchen, anfallaren kommer senast från nederländska AZ.

Det var Halmstad som fick den första farliga chansen i matchen när Samuel Kroon dök upp på den bortre stolpen och nickade bollen i ribban. Inget av lagen lyckades sedan skapa flera klara målchanser, och halvleken slutade 0-0.

I den 63:e minuten byttes Ryan Moon in för Varberg, och när spelet sattes igång via en hörna var det just Moon som satt dit pannan och nickade in ledningsmålet i derbyt - med sin första bolltouch i matchen.

ANNONS

Med tio minuter kvar av matchen kvitterade Halmstad genom Kroon, som den här gången tog revansch på sig själv och nickade bollen i mål och inte i ribban som under den första halvleken. Assisten stod Simon Lundevall för.

När klockan stod på minut 83 byttes Thomas Boakye in, men på tilläggstid visades Halmstadsspelaren ut efter att ha satsat lite för hårt med dobbarna i en situation.

Några minuter senare gick Luke Le Roux in vårdslöst i en liknande situation och kaosscener utbröt mellan spelarna. Halmstads målvakt Malkolm Nilsson Säfqvist sprang hela vägen från sitt mål för att delta i "bråket". Tacklingen resulterade i hans andra gula kort i matchen, vilket också gjorde att han visades ut.

HBK-managern Magnus Haglund protesterade även han och fick syna det röda kortet samt avsluta matchen på läktarplats. Efter det blev det inga fler mål i matchen, som alltså slutade 1-1.

ANNONS

- Det hör till lite i sådana här matcher, sedan vissa gånger går det över styr, det är så det är, det är derby - det ska smälla, säger HBK-målskytten Samuel Kroon till Discovery+.

Startelvor:

Halmstads BK: Nilsson Säfqvist - Kurtulus, Johansson, Baffo, Bengtsson - Kroon, Ahlstrand, Al-Ammari, Lundevall - Karim, Antonsson

Varbergs Bois: Lukic - Lindner, Stanisic, Zackrisson - Mensah, Le Roux, Ejupi, De Brito - Matthews, Kunst, Tranberg