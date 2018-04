Ulvestad: "Jag tar gärna fajten i ett derby - är ju van vid engelsk fotboll"

I vintras värvade Djurgården in Fredrik Ulvestad från Premier League-klubben Burnley och redan i hans andra start för Dif ställdes mittfältaren mot AIK. Norrmannen spelade hela cupsemifinalen som Djurgården vann med 2-0.

25-åringen har direkt blivit ordinarie i det blårandiga laget och under söndagen väntar nu återigen ett derby borta mot AIK, den här gången i allsvenskans omgång tre.

- Det var jättekul att spela matchen mot AIK senast så jag hoppas att vi kan hålla uppe statistiken mot dem nu, säger Ulvestad inför den kommande matchen.

- Det kändes bra då. Vi vann ju med 2-0 och stängde ganska bra bakåt. Framåt var vi farliga några gånger. Så jag hoppas det ser liknande ut nu den här gången.

Den tidigare Ålesund-spelaren menar att han allt mer börjar hitta sin roll i Djurgårdens sätt att spela och han säger sig också trivas i nya klubben.

- Det här är en jättefin förening och jag blivit mottagen på ett väldigt bra sätt.

Om AIK som motståndare säger Ulvestad:

- Jag känner ju till Norling (AIK:s tränare och tidigare i Brann) lite från Norge. Sen har de jättebra spelare och ett jättebra lag. Men vi har också ett bra lag. AIK tog en stark poäng senast mot Malmö och de är spelskickliga. Så det blir tufft, men vi ska ta fajten.

Just det. Fajten. Norrmannen är nu medveten om var den fysiska ribban ligger under ett derby.

- Det blir lite mer fajt i ett derby. Det är vi beredda på.

- Jag tar det gärna. Jag kommer ju från engelsk fotboll, så jag är van, säger Ulvestad och ler.

AIK-Djurgården spelas under söndagen. Matchen sänds i C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart klockan 14.30.