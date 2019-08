Ulvestad trivs som serieledare: "Kom hit för att ta titlar"

Djurgården har tre raka segrar och gick efter bortasegern mot Elfsborg senast upp i serieledning med en poäng ner till Malmö FF och AIK på andra- och tredjeplats i allsvenskan. Under lördagseftermiddagen väntar en ny viktig match för Stockholmslaget mot Sirius hemma på Tele2 Arena, men med en ny förutsättning. Nu är det inte Djurgården som jagar, i stället är laget nu jagat i toppen av tabellen.

- Det är en jättebra känsla. Vi har mycket självförtroende och är i ett bra stim. Jag hoppas bara att det fortsätter så, säger Djurgården-mittfältaren Fredrik Ulvestad till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har gjort det bra som lag i stort sett hela året. Det är derbyna som vi har förlorat tyvärr, men vi kämpar hårt för varandra. Vi har också blivit stärkta av att vi kan göra mål sent i matcher, så det känns som att vi är bra tränade och att det flyter på bra nu

Ulvestad var vid, ankomsten till Djurgården, tydlig med att han vill slåss på alla fronter, om SM-guld, cupguld och spela ute i Europa. I fjol var han med när laget vann svenska cupen och nu är Djurgården även inne i en guldstrid.

- Jag kom, som sagt, hit för att ta titlar och nu har vi tagit cupen, så inget hade varit bättre än att ta ett ligaguld. Men vägen dit är lång. Vi måste ta en match i taget och jag hoppas att det räcker. Vi får se i november var vi ligger men det hade varit en dröm, säger han.

Hur är det att vara jagad i stället för att jaga andra lag?

- Vi tar bara en match i taget och fokuserar mest på oss själva. Nu har vi det i våra egna händer, men vi fokuserar ändå mest på oss själva. Sirius är nästa match och då fokusarar vi på den. Sedan får vi se hur det slutar.

Ulvestad har kontrakt med Djurgården över 2020. När han anlände till klubben var han tydlig med att en dröm är att få spela ute i Europa igen, något han håller fast vid nu med.

- Jag vill självklart, som alla andra, ut i Europa och spela i de stora klubbarna, men just nu är det fokus på Djurgården, så får vi ta det om det kommer, men fokus är här och nu.

Ulvestad har heller inte inlett diskussioner om ett nytt avtal.

- Just nu har det inte varit uppe på tapeten, men man vet aldrig. Just nu fokuserar jag bara på att spela fotboll, men jag har inte hört något om det.

Djurgårdens möte med Sirius börjar klockan 16.00 under lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.