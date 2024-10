Uppgifter: Asterhed i samtal med Värnamo

IF Elfsborg

Robin Asterhed, som har en bakgrund i Malmö FF och i IFK Värnamo, har under de senaste månaderna arbetat i norska klubben Lillestrøm SK.

Nu uppger norske journalisten Stian André de Wahl att Asterhed för samtal med Värnamo om ett jobb i den allsvenska klubbens ledarteam. Om allt faller på plats väntas Asterhed lämna Norge och resa tillbaka till Sverige.

Aftonbladet har i sin tur också uppgifter om att tränaren är i princip klar för en återkomst till Smålandsklubben, där han sägs bli chefstränaren Ferran Sibilas högra hand.

Lillestrøms sportchef Simon Mesfin bekräftade tidigare i veckan att Asterhed har fått ledigt på obestämd tid. Däremot menar sportchefen att det inte har något att göra med att Dag-Eilev Fagermo har kommit in som ny chefstränare.

- Vi har haft en dialog med Asterhed över tid. Han har i princip fått ledigt nu och vi har en dialog som är väldigt fruktbar, sa Mesfin till Nettavisen och fortsatte:

- Vi är i dialog. Detta är ett personalärende som jag inte kan säga så mycket om, men han tas väl om hand om under vägens gång och vi har en rak och fin dialog med honom genom hela processen.



Asterhed var tidigare assisterande tränare i LSK under David Nielsens ledning och dessförinnan under Andreas Georgsons styre. Georgson lämnade i somras för en roll i Manchester United och därefter var Asterhed tillfällig huvudtränare innan Nielsen kom in.

Asterheds kontrakt med LSK sträcker sig över 2026.