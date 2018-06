Uppgifter: Blåvitts stjärna på väg till sydkoreanska ligan

Förra säsongen var Mikkel "Mix" Diskerud inlånad till IFK Göteborg från New York City. I vintras skrev mittfältaren sedan på för Premier League-jätten Manchester City, som precis som New York City ägs av City Football Group, innan han på nytt blev utlånad till Blåvitt.

Men den här gången får varken IFK eller Diskerud själv berätta hur långt låneavtalet är. Om 27-åringen kommer att tillhöra Blåvitt när allsvenskan startar om efter VM-uppehållet är därför oklart, men "Mix" spelade nyligen i en träningsmatch mot Djurgården.

Enligt Twitter-kontot Korea Football News är Diskerud på väg att lämna IFK. Mittfältaren ska vara aktuell för Ulsan Hyundai från Sydkorea.

På Twitter skrev huvudpersonen själv följande tidigare under torsdagen:

"Hyundai kan (indirekt) bli min nästa arbetsgivare".

Blåvitts sportchef Mats Gren berättar i sin tur att Diskerud fortfarande tillhör Blåvitt, men kan däremot inte berätta mer om hur lång tid framöver han gör det.

- Ja, det är han (en Blåvitt-spelare), säger Gren till Fotbollskanalen.

- Jag kan inte kommentera mer om det som jag sagt tidigare, då det finns ett avtal med Manchester City och sedan får vi se vad som händer, fortsätter han.

Hur ser du på ryktena om att han kan flytta till Ulsan Hyundai?

- Jag vill inte kommentera något innan det är något som är mer bestämt, säger Gren.

Blåvitt hoppas på att få behålla Diskerud hela säsongen, men lever i osäkerhet med tanke på att norskamerikanen enbart har ett låneavtal med klubben.

- Ja, innan det är något uppgjort och påskrivet, så kommer han att vara hos oss. Vi har ett datum, som vi har utifrån en uppgörelse med City och Mix, men efter det, så är självklart allt osäkert, säger han.

- Det är klart att vi tänkt på det här hela tiden, då vi har ett transferfönster som öppnar den 15 juli, så att vi inte hamnar i en dum situation innan dess i de första matcherna. Det gäller även för Sebastian Erikssons avtal, som går ut den 30 juni, fortsätter han.

Göteborg har därmed koll på andra alternativ till Diskerud och Eriksson om det blir så att båda lämnar klubben.

- Vi har det (koll på andra spelare) till alla spelare som vi har på lån. Vi tittar på andra spelare på dem positionerna för att vi inte vet precis vad som händer, då det inte bara är vi som bestämmer vad som händer. Om någon annan klubb kommer med ett stort avtalsförslag till en klubb som vi lånar från som Manchester City, så kan det vara stor sannolikhet för dem att sälja och då har kanske inte vi råd att betala. Det är därför det inte är optimalt med lån, säger Gren.

Ulsan Hyundai ägs av Hyundai och spelar i högstaligan i Sydkorea. Klubben har vunnit den inhemska ligan två gånger och asiatiska Champions League vid ett tillfälle (2012). Man spelar sina hemmamatcher på Ulsan Munsu Football Stadium som tar in över 44 000 åskådare.

