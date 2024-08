Uppgifter: Bud på Modesto

IF Elfsborg

Rui Modesto, 24, kan komma att lämna i AIK, vilket sportchefen Thomas Berntsen bekräftat. Dock lär det inte bli till AGF Århus som Expressen tidigare uppgett varit ett aktuellt spår.

- Han är inte aktuell för AGF som det är nu. AIK kommer nog sälja en eller två spelare under det här fönstret. Vi har förhoppningar om att sälja så pass att vi kan hämta in någon. Rui är en av de säljbara vi har. Vi får se vad som händer och det kan hända att han försvinner under augusti, sa AIK-bossen i helgen.

Kanske kan yttern hamna i Turkiet.

Enligt Expressen har Antalyaspor gett besked till AIK om att man vill köpa loss Modesto. Den turkiska klubben ska ha lagt ett bud på en miljon euro, ungefär 11,5 miljoner kronor. AIK uppges dock värderat 24-åringen till 20-30 miljoner kronor.

Modesto själv har tidigare berättat att han är öppen för en flytt och att drömdestinationen är en återkomst till Portugal eller någon av toppligorna i Europa.

- Jag vill självklart spela i en bättre liga, ett annat land och mer mot min kultur. Det är vad jag sagt för flera månader sedan. Jag är från Portugal och där är också nivån högre. Jag hade velat gå tillbaka dit och kanske försöka mig på nya saker där. Men just nu har jag givetvis mitt fokus här och försöker förbättra mitt spel varenda gång, sa han efter sitt mål i 2-1-segern mot Västerås SK i lördags.