Hyllad Modesto kan lämna AIK: ”En av de säljbara”

Nye AIK-tränaren Mikkjal Thomassen överraskade många när han valde att satsa på Erik Ring i stället för Rui Modesto i 1-0-förlsuten mot Gais i måndags.

- Ring hade tränat på bra. Han valde att sätta mig åt sidan och ge möjligheten (åt honom). Det respekterar jag, säger Modesto.

När AIK vann med 2-1 mot Västerås SK under lördagen var Rui Modesto tillbaka i elvan och han tackade för förtroendet genom att göra ett mål och vara inblandad i upprinnelsen till det andra.

Thomassen var nöjd med vad 24-åringen visade upp på bortaplan.

- Han höll hög klass i dag. Han var väldigt farlig när vi spelade in bollen bakom dem. Han är bra i boxen. Enorm i sekvenserna som kräver tajmning i förhållande till avslutningsspelet. Mycket positivt. En väldigt talangfull spelare, säger Thomassen.

Häromveckan uppgav tidningen Expressen att AGF Århus varit i kontakt med AIK yttern och en eventuell affär. AIK-sportchefen Thomas Berntsen menar att det är ett svalt spår, men att Modesto kan komma att byta klubb före transferfönstret stänger i slutet av augusti.

- Nu är det så att jag är god vän med sportchefen i AGF (Stig Inge Bjørnebye) och vi har spelat tillsammans. Vi pratade i går om en annan spelare. Han är på en grovlista där. Förmodligen är det några agenter som har tipsat om det till medierna och sedan har de skrivit om det, säger Berntsen och fortsätter:

- Han är inte aktuell för AGF som det är nu. AIK kommer nog sälja en eller två spelare under det här fönstret. Vi har förhoppningar om att sälja så pass att vi kan hämta in någon. Rui är en av säljbara vi har. Vi får se vad som händer och det kan hända att försvinner under augusti och han kan försvinna.

Vilken spelare dikuterade du och Bjørnebye?

- Det får ni självklart inte veta. Men han har bra koll på den danska marknaden och det behöver nödvändigtvis inte vara en spelare från AGF.

Modesto själv har ingen aning om hur hans AIK-framtid ser ut.

- Ärligt talat vet jag inte. Allt kan hända och rent krasst kan det gå snabbt eller så tar det lång tid eller så händer det inte alls. Jag vet inte just nu. Jag behöver fortsätta här och göra mitt bästa.

Samtidigt medger Modesto, som har både angolanska och portugisiska rötter, att han en dag får igenom en flytt.

- Jag vill självklart spela i en bättre liga, ett annat land och mer mot min kultur. Det är vad jag sagt för flera månader sedan. Jag är från Portugal och där är också nivån högre. Jag hade velat gå tillbaka dit och kanske försöka mig på nya saker där. Men just nu har jag givetvis mitt fokus här och varenda gång försöker förbättra mitt spel.

År 2023 sålde AIK ytterbacken Josafat ”Joe” Mendes till portugisiska toppklubben. Om Modesto känner sig redo för ett liknande steg?

- Jag vet inte, för att vara ärlig. Jag tror på mig själv och jag skulle säga ”ja”. Men det kommer med ålder och var jag är, jag är i AIK och vi är inte högre upp i tabellen.

Modesto anslöt till AIK inför förra säsongen och sitter på ett kontrakt över 2025.