Uppgifter: Da Graca detaljer från HJK

Mittbacken Kristopher Da Graca har inte riktigt fått det att stämma i Sirius sedan han anslöt från VVV-Venlo inför fjolårssäsongen. Den förre Blåvitt-spelaren har haft vissa skadebekymmer, men också haft svårt att ta en plats i startelvan när han varit frisk.

Enligt UNT har Sirius övervägt att gå skilda vägar med 25-åringen, men nu ser han ut att säljas till utlandet. UNT uppger att Da Graca är detaljer från en flytt till finländska mästarklubben HJK, som för närvarande parkerar på tredje plats i Tipsligan, Veikkausliiga. HJK kvalar dessutom till Champions League och vann på tisdagen första mötet med Molde. Segraren i dubbelmötet kan ställas mot Häcken.

Annons

På måndagen värvade HJK förre AIK-, ÖSK-, och Siriusspelaren Filip Rogic.

Da Gracas kontrakt med Sirius sträcker sig över 2025. Under sommaren har Uppsalalaget tappat spelare som Marcus Mathisen, Christian Kouakou och så sent som under tisdagen blev det klart att Jamie Roche säljs till Lausanne.

Förutom Sirius, VVV-Venlo och IFK Göteborg har Da Graca även en bakgrund i Arsenal.