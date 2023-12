Uppgifter: Ekdal detaljer från Djurgården

Under en längre tid har det pratats om landslagsmeriterade Spezia-mittfältaren Albin Ekdal, 34, och Djurgårdens IF - och nu ser det ut att bli verklighet under 2024.

Under torsdagen uppger Expressen att Ekdal är i långt gångna förhandlingar med Djurgården och är detaljer från att skriva på för Stockholmsklubben. Enligt tidningen kommer mittfältaren - om inget oförutsett inträffar - att spela i Stockholmsklubben 2024.

Samtidigt rapporteras Djurgården, som redan har flera centrala mittfältare i truppen, vilja sälja Hampus Finndell och låna ut Isak Alemayehu och Besard Sabovic.

Tidigare i veckan uppgav även Il Secolo XIX att Ekdals sista match med Spezia väntas bli på lördag mot Cittadella borta i Serie B, och att parterna sedan går skilda vägar.

Ekdal tillhör sedan ett och ett halvt år tillbaka Spezia, som under den gångna säsongen ramlade ner i Serie B, där han under den här säsongen är noterad för nio framträdanden. Han har genom åren även spelat med Sampdoria, Hamburg, Cagliari, Siena, Juventus, Bologna och IF Brommapojkarna, samt gjort 70 A-landskamper med Sverige.