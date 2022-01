Uppgifter: Hammarby och FCK överens om Amoo

Hammarby-talangen Akinkunmi Amoo, 19, har under de senaste dagarna ryktats vara aktuell för en flytt till den danska storklubben FC Köpenhamn. Tidigare i veckan uppgav den danska tidningen Ekstra Bladet att FCK går "all in" för att värva spelaren efter att ha fått ett första bud på 30 miljoner kronor förkastat.

Den danska tidningen BT skrev därefter under lördagen att FCK höjt budet till runt 42 miljoner kronor på nigerianen, medan Ekstra Bladet hävdar att Bajen kräver närmare 63 miljoner kronor vid en övergång.

Nu skriver den danske journalisten Søren Sorgenfri att Hammarby och FCK är överens om en övergång för Amoo. Uppgifterna gör gällande att endast detaljer återstår.

Aftonbladet har i sin tur uppgifter om att Amoo reser till Danmark inom den närmaste framtiden för att slutförhandla med storklubben.

Enligt tidningen är parterna överens om en övergångssumma på strax över 45 miljoner kronor. Tidningen skriver vidare att det finns bonusar som kan ge Bajen ytterligare runt fem miljoner kronor, samtidigt som klubben även får en vidareförsäljningsandel. Om övergången går igenom menar Aftonbladet att det är en rekordförsäljning för Stockholmsklubbens del.

Under lördagen uttalade sig Hammarby-sportchefen Jesper Jansson om Amoos framtid. På frågan om Amoo kan tänka sig att testa något annat, så svarade sportchefen så här:

- Ja, absolut. Men vi har ett kontrakt med honom och det ska vara rätt läge (för en försäljning). Rätt läge för spelaren och rätt läge för oss, sa Jansson då.

Vad är läget i förhandlingarna med FCK?

- Det får vi se. Jag vet inte. Det är inte så att vi har någon stress. Den klubb som köper honom ska värdera honom som vi gör. Vi vet att det finns mer att hämta ut från honom.

Amoo kom till Hammarby inför säsongen 2020 och stod förra säsongen för nio mål och fem assist på 29 matcher i allsvenskan. Nu ser det däremot inte ut att bli fler allsvenska matcher för den talangfulle spelaren.

I och med den förväntade flytten till FCK blir Amoo en del av en transfer-karusell i Europa.

Burnley sålde nyligen Chris Wood till Newcastle och uppges därmed köpa loss Wout Weghorst från från Wolfsburg, som i sin tur uppges göra klart med Jonas Wind från FCK. På det sättet kommer sedan Amoo till den danska storklubben.