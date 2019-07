Vaihos mäktiga svit – Dif har inte förlorat på åtta år när han stått mellan stolparna: ”Det är jätteroligt”

22 juli 2019: Kalmar FF, 1-0

14 juli 2019: Malmö FF, 1-1

8 juli 2019: AFC Eskilstuna, 1-1

1 juli 2019: Kalmar FF, 1-1

25 april 2019: IFK Norrköping, 1-1

21 april 2019: BK Häcken 1-0

11 november 2018: Sirius, 1-0 (Inhopp 90:e minuten)

5 november 2018: Dalkurd, 2-1

31 oktober 2018: IFK Göteborg, 2-0

28 oktober 2018: Örebro SK, 1-1

21 oktober 2018: AIK, 0-0

8 juli 2018: IFK Norrköping, 1-1

17 maj 2018: Örebro SK, 2-0

9 september 2017: Elfsborg, 2-2 (Inhopp 51:a minuten)

20 augusti 2017: Halmstad BK, 2-1

13 augusti 2017: IFK Norrköping, 1-0 (Inhopp 46:e minuten)

29 juli 2012: Elfsborg, 0-0

23 juli 2012: IFK Norrköping, 1-1

16 juli 2012: IFK Norrköping, 1-1

7 juli 2012: Syrianska FC, 1-1

3 juli 2012: IFK Göteborg, 3-2

23 maj 2012: Helsingborgs IF, 1-1

20 maj 2012: BK Häcken, 1-1

17 maj 2012: Gelfe IF, 1-1

12 maj 2012: Åtvidaberg, 1-1

8 maj 2012: AIK, 1-1

3 maj 2012: Örebro SK, 2-1

29 april 2012: Kalmar FF, 1-1



Samtliga matcher är med Djurgårdens IF i allsvenskan. Matcherna avser hela matcher om inget anges.

Källa: Transfermarkt.com