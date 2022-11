Vändningen: SvFF-styrelsens mandat om VAR upphävt

De senaste åren har Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte fattat beslut om att ge förbundets styrelse mandat att fatta beslut om VAR ska införas i svensk fotboll eller inte.

Förslaget inför årets representantskapsmöte, som ägde rum under fredagen, var att mötet skulle besluta om fortsatt mandat för styrelsen i frågan. Men under mötets gång meddelade ordföranden Karl-Erik Nilsson att en vändning skett.

Plötsligt föreslog förbundsstyrelsen att mandatet skulle upphävas och skjutas över på representantskapsmötet.

- Vi tycker att ett bredare spektrum ska hantera frågan, sa Karl-Erik Nilsson.

Det nya förslaget röstades igenom och därmed behöver ett beslut om VAR fattas på ett kommande representantskapsmöte. Mötet äger rum en gång om året, i november.

På representantskapsmötet har SvFF:s styrelse (sju), distriktsförbunden (24), Svensk Elitfotboll (åtta) och Elitfotboll Dam (sex) röster när olika beslut ska fattas.

Stockholms fotbollsförbund, via ordföranden Lars Ekholmer, meddelade under fredagens representantskapsmöte att man vill att VAR-frågan ska avgöras på SvFF:s årsmöte. Ekholmer ser en fördel i att alla klubbar som berörs är närvarande på mötet som beslutar om VAR. Det är de inte på representantskapsmötet, då representeras de enskilda klubbarna av ligaorganisationen Svensk Elitfotboll.

För att årsmötet ska kunna få fatta beslut om VAR måste en motion om det röstas igenom på just årsmötet. Ekholmer meddelade under fredagens möte att man tänker lämna in en sådan motion.

Nyligen skickade SvFF:s styrelse ut en skrivelse till berörda intressenter med uppdaterad information i frågan om VAR för att samtliga parter ska kunna komma in med eventuella synpunkter senast den 15 december gällande ett beslut. Parterna som fått skrivelsen är medlemsföreningarna i Svensk Elitfotboll, medlemsföreningarna i Elitfotboll Dam, samtliga distriktsförbund, Spelarföreningen, Tränarföreningen, Sveriges Elitdamdomare, Elitdomareklubben, Svenska Fotbollssupporterunionen och SvFF:s kommittéer.

Karl-Erik Nilsson berättade tidigare i november för Fotbollskanalen att VAR tidigast ser ut att kunna införas i svensk elitfotboll till säsongen 2025.

Det finns ett stort motstånd mot VAR bland elitklubbarna. Nio klubbar - AIK, Djurgårdens IF, Gif Sundsvall, Hammarby IF, Helsingborgs IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, IK Sirius och Malmö FF - har lämnat in en gemensam skrivelse till bland andra Svenska Fotbollförbundets styrelse om att de inte vill införa VAR, då samtliga nio klubbar har medlemsbeslut mot VAR.