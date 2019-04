Vibe överväldigad i comebacken – men tycker Blåvitt har mycket kvar kring strategi: "Vi har inte kommit särskilt långt"

Poya Asbaghi sa att det tog en sekund för Lasse Vibe, sedan hade Vibe satt positiv prägel på omklädningsrummet som en ledare. På planen på planen tog det lite längre tid, men elva minuter in i första starten och comebacken i Göteborg så blev dansken målskytt. Senare i matchen fixade han även straff när IFK Göteborg vann med totalt 3-1 mot Helsingborgs IF.

Han var överväldigad och känslosam efter matchen, men ville inte heller att allt fokus skulle riktas mot hans insats.

- Nu blir det lite ”Nu är de bra för att han kommer tillbaka, se den effekten”. Det finns folk här – tränare, folk på kansliet – som har slitit med allting och så ska jag komma och ta alla hyllningar.

- Samtidigt blir man väldigt glad och känslosam när det är så pass många som ger ett så underbart stöd.

Vibe har tränat med IFK i ungefär tre veckor, men behöver mer tid för att bygga upp sig. De 110 minuterna allsvensk fotboll som han hittills har spelat (40 minuters inhopp, knappt 70 minuters start) är kanske för mycket sett till hans status.

- Man kan säga såhär: 40 minuter borta mot Djurgården var lite väl tidigt, och detsamma var det nu.

- Det gör det inte lättare att vi har matcher snart igen. Vi har problem, kan man säga, med en lite tunn trupp och lite otur på skador, men fint att se Alhassan (Yusuf) gå in och göra en sådan match. 18 år gammal. Första matchen från start.

På söndagen hade Lasse Vibe twittrat om strategiarbete i fotbollsvärlden, där han på engelska hade skrivit:

”Funny how results in football are explained by decisions / things done in the near past. Does anybody really think success is ONLY a result of what's been done last week, month or even year? Working with strategy will take years. Working without one will ”kill” you before that.”

Han poängterade att tweeten inte handlade om IFK Göteborg utan var mer riktat mot Manchester United, men han satte också in tänket i ett Blåvittperspektiv.

- Om man vill göra det mot Blåvitt och fråga om strategin, så tycker jag inte vi har kommit särskilt långt. Det tycker jag är väldigt viktigt att förstå. Det finns så mycket mer att göra. Det fattas en hel del saker som inte jag ska stå här och säga. Har man en bra strategi så får man ta det internt och kommunicera det på ett bättre sätt än att jag ska stå här efter en match.

- Nu har vi gjort en bra match, tagit poäng och såhär. Helt okej början på säsongen, men ”Nu är strategin så jäkla bra”... Så är det inte.

Samtidigt måste det vara skönt att såhär tidigt både ta poäng och samtidigt visa att ni har en hög nivå i er, när det gäller spelet på planen?

- Så är det, men att prata om strategi och hur vi är där, det ska man inte göra i samband med hur skönt det är att vinna en match. Det hänger inte ihop. Det ville jag säga med den tweeten. Det är väldigt skönt med de här känslorna, det är så skönt och gött som fan tänkte jag säga. Poäng och allt det där är jätteviktigt, men det hänger inte riktigt ihop på det sättet tycker jag.

Tidigare i intervjun hade Vibe strukit under att han gillade sättet som IFK spelar på, och kände också extra glädje att Blåvitt kunde spela vidare på det här sättet.

- Det viktigaste för mig var att vi spelade på samma sätt. Att vi fortsätter den här linjen. Jag ska inte säga att jag hade varit glad om vi hade förlorat, men hade vi förlorat med en insats som vi gjorde mot Djurgården så...

- Jag var väldigt förbannad (efter Djurgården), men också stolt. Det är kul att vi kan fortsätta spela på det här sättet, sättet som vi vill.