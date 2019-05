Walker tränade fullt - men missar mötet med Sirius

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kevin Walker tränade under torsdagen med laget. Men nu står det klart att mittfältaren missar mötet med Sirius.

Djurgården bärgade i söndags tredje raka segern efter 3-1 mot Östersunds FK hemma på Tele2 Arena och avslutar under lördagen vårsäsongen med spel mot Sirius på Studenternas i Uppsala. Då får Stockholmslaget åter klara sig utan skadade mittfältaren Kevin Walker, som missat lagets tre senaste matcher, men under torsdagen var tillbaka i full träning. Han fanns inte med i lagets matchtrupp som under fredagseftermiddagen blev presenterad.

Även Djurgården-yttern Edward Chilufya, som i veckan tränat vid sidan av laget, fanns inte ned i lagets matchtrupp och missar matchen. Däremot är norske högerbacken Aslak Fonn Witry, som blev utbytt skadad mot Elfsborg och inte kom till spel mot Östersund, redo för spel igen i allsvenskan.

Haris Radetinac är sedan tidigare avstängd.

Djurgårdens möte med Sirius börjar klockan 16.00 på lördag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.

