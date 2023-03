Werners nya svar om Lagerbielke: "Han kommer spela i Elfsborg"

IF Elfsborg-backen Gustaf Lagerbielke, 22, var under andra halvan av förra säsongen på lån hos Degerfors IF och gjorde en fin höst med Värmlandslaget i allsvenskan.

Nyligen kom uppgifter från podcasten Tuttosvenskan om att Elfsborg och Degerfors för samtal om ett nytt lån, något som sedan blev dementerat av Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson och Degerfors sportchef Patrik Werner.

Nu menar Werner att han gärna skulle vilja ha in Lagerbielke igen, men är samtidigt tydlig med att det inte är aktuellt just nu och inte särskilt troligt i år.

- Jag vore tokig om jag sa att vi inte vill ha honom igen efter hösten som han gjorde, men han är i Elfsborg och de ser nog honom som en viktig spelare. Jag har frågat Andreasson många gånger, men det är inte läge. Jag vet inte vad det kommer från (uppgifterna). Han är i Elfsborg och har ett avtal, vilket vi får förhålla oss till, men skulle Elfsborg och han vilja att han ska härifrån (Borås), så säger inte vi nej, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Jag tycker att våra sex backar är bra nog, men efter hösten som han gjorde är han välkommen tillbaka till Degerfors.

Han tillägger:

- Vi räknar inte med någonting, men efter förra hösten pratar alla om det. Han kommer att spela i Elfsborg.

Lagerbielke har i dagsläget kontrakt med Elfsborg över 2025.