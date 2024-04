Wikström om Mjällbys succéstart - pekar ut förändring: "Ett stort fan av det"

Mjällby AIF har imponerat stort under säsongsstarten med två raka segrar - 1-0 mot BK Häcken borta och 3-0 mot IFK Norrköping hemma på Strandvallen.

Mittbacken Rasmus Wikström, som har varit med och hållit tätt bakåt i båda matcherna, är mer än nöjd med borta- och hemmapremiären i allsvenskan.

- Det är en jättepositiv känsla i gruppen. Vi har fått en kanonstart med sex av sex möjliga poäng och två bra prestationer, så det känns jättebra, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:



- Vi vet såklart att vi har en bra nivå i oss, samtidigt som vi har gjort en fin försäsong med bra resultat och bra prestationer, så vi vet att vi kan göra sådana här insatser. Vi är inte överraskade, men vi är väldigt nöjda med starten, då det har varit två tuffa matcher. Vi är glada.

Vad är det som ni främst har utvecklat sedan förra säsongen?

- Det som har varit bra tidigare i Mjällby är fortfarande bra med mycket spring, väldigt duktiga duellspelare, bra fysik och att vi är bra på fasta situationer. Sedan har vi adderat vårt spel med bollen, att vi kan skapa målchanser genom eget spel och spel bakifrån. Där har vi tagit stora steg, precis som med vårt höga presspel, som jag är ett stort fan av. Jag tycker att det är riktigt bra, och jag hoppas att vi kan straffa många lag med ett högt, aggressivt presspel. Det är de två största grejerna, spelet med bollen och det höga försvarsspelet.

Vad säger den här starten om vad ni kan uppnå i år?

- Hela uppstarten i år har visat att vi har tagit steg från förra året och vi känner det själva också. Det är svårt med förväntningar, då det bara har gått två matcher, samtidigt som mycket kan hända, men vi har en stor tro på oss själva och är en jäkligt driven grupp som vill mycket. Det ska bli kul att se var det här slutar, säger han och betonar:

- Vi har fötterna på jorden, det måste vi ha. Vi kan inte börja kolla på tabellen efter två omgångar, då vi vet hur det kan vara. Efter tio omgångar går det kanske att kolla på tabellen hur det ser ut, men just nu handlar det om att tänka på nästa match. Det är irrelevant att kika på tabellen.

Wikström, som har en bakgrund i IFK Göteborg, anslöt till Mjällby från danska Brøndby förra sommaren. 23-åringen fick knapp speltid under sin tid i Brøndby, men var samtidigt ordinarie under en lånesejour i andraligalaget Sønderjyske under säsongen 2022/2023, där han fick värdefulla minuter.

I dag är han glad över flytten till Blekinge.



- Det har varit superpositivt. Jag är jätteglad över att det blev av att jag kunde flytta till Mjällby och spela här. Det har varit superpositivt för egen del att jag har fått spela mycket, har fått stort förtroende och har gjort bra prestationer, så det känns väldigt bra. Jag är väldigt glad över att vara här, säger han.

Samtidigt tycker Wikström att det var en bra tid i Danmark, dit han kom under 2021.



- Jag gjorde ett år i Brøndby, där jag skadade mig tidigt och missade hela hösten. När jag sedan kom tillbaka lyckades jag inte slå mig in i Brøndby och då var alternativet en utlåning, där det kändes bra och jag fick spela mycket. Jag gjorde en ganska bra säsong där och när jag sedan kom tillbaka till Brøndby var klubbens idé att jag skulle vidare. När Mjällby dök upp kändes det som ett spännande och bra alternaitv. Det har blivit jättebra.

Vad tar du främst med dig från Danmark?

- Framför allt fotbollen. Jag tycker att det var en grymt bra nivå på ligan, och även på andraligan. Det är också hur de tränar, tempot i matcherna och fysiken. Jag är supernöjd med att jag tog klivet över dit, då det har gett mig väldigt mycket. Jag gillade verkligen och att vara och bo i Danmark. Det var en riktigt bra tid, även om det var minimalt med speltid ett år.

Nu är fokus bara på att spela kontinuerligt och göra det bra i Mjällby.

- Personligen är det bara att fortsätta spela, få många matcher och bygga på mig erfarenhet, säger han.

Samtidigt hoppas han även på fler mål i år. Så här långt har han gjort ett mål i allsvenskan och ett i svenska cupen.

- Jag har alltid gjort ganska många mål på hörnor och frisparkar, så det är absolut en styrka. Det är kul att ha börjat säsongen med två mål, jätteroligt.



Hur många mål blir det?

- Vi får se, vad är okej? Tre-fyra är ändå okej i allsvenskan. Det hade varit okej med några till, men jag hoppas på tre-fyra.