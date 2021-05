Witry om flytt i sommar - och att skriva historia med Djurgården: "Häftigt"

Det har hänt 36 gånger sedan 1924 att ett lag startat med fyra raka segrar. 2021 inte medräknat. Dessa är:

2020: Norrköping

2018: Hammarby

2014: Malmö

2011: Malmö

2011: Helsingborg

2000: Halmstad

1996: Helsingborg

1994: IFK Göteborg

1993: Öster

1987: Norrköping

1981: Öster

1974: Åtvidaberg

1973: Gais

1973: Åtvidaberg

1968: Örebro

1965: Elfsborg

1963: Degerfors

1957: Norrköping

1954: Djurgården

1953: Helsingborg

1952: Norrköping

1951: Malmö

1949: Malmö

1947: Malmö

1943: Malmö

1942: Sandvikens IF

1941: Helsingborg

1941: IFK Göteborg

1939: Elfsborg

1937: Brage

1936: Malmö

1934: IFK Göteborg

1934: Sandvikens IF

1933: Sandvikens IF

1931/32: AIK

1929: Helsingborg

Av dessa har 14 lag, eller 39 procent, sedan vunnit allsvenskan samma år. Malmö FF innehar rekordet med 18 raka segrar i inledningen av 1949.

Källa: Ola Lidmark Eriksson/Fotbollslabbet.