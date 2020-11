Witry spelklar men flera spelare saknas - här är Djurgårdens derbytrupp

På söndag nalkas det Stockholmsderby. Efter Djurgården vann det senaste derbyt mot AIK med 1-0 har man mersmak - samtidigt som AIK jagar revansch.

Under lördagen presenterade Djurgården sin matchtrupp som ska ta sig an tvillingrivalen på Tele2 Arena under söndagen. Då bjöd man på både positiva och negativa nyheter.

Trots att Aslak Fonn Witry tvingades kliva av skadad under uppvärmningen mot Falkenberg senast, finns norrmannen med i matchtruppen och är spelklar. Positivt för Djurgården, då Witry har varit en viktig kugge under säsongen och har stått för två mål och sex assist.

Dock, så missar Edward Chilufya, Jesper Nyholm, PK Bråtveit och Alexander Abrahamsson matchen, enligt Djurgårdens naprapat Christian Andersson. För Chilufya och Nyholm rör det sig om skador, Bråtveit testades positivt för covid-19 inför Falkenbergs-matchen och Abrahamsson kör fortfarande rehab för en muskelskada som 21-åringen drog på sig i juni.