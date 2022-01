Yakob vill ta nästa steg - med extraträning och förändrad försäsong: "Det jag jobbat mest på"

IFK Göteborg genomför en av de sista träningarna inför årets första träningsmatch, mot FC Nordsjälland. Efter passets slut är Kevin Yakob den enda spelare som stannar kvar på Valhalla IP:s konstgräsplan. Tillsammans med delar av ledarteamet matar han skott mot ena målet: vristskott, direktavslut och känsliga bredsidor.

- Jag försöker få in det så smått nu under försäsongen. Man vill inte få in för mycket sådant i början, men nu känner jag ändå att det är dags att dra i gång det lite så att man kan jobba på de speciella grejerna, berättar Yakob.

Är skotten något du känner att du behöver förbättra?

Kevin Yakob har länge setts som en av de största fotbollstalangerna från Göteborgsområdet, men långvariga skador har ofta hindrat 21-åringen från att ta det där sista klivet in i seniorfotbollen. Inför förra säsongen lämnade Yakob BK Häcken, där han hållit till under stora delar av sin ungdomstid, för rivalen IFK Göteborg.

Under 2021 blev det totalt 21 ligaframträdanden i den blåvita tröjan, med två mål och en assist. I år siktar Yakob högre.

- Formen känns bra, faktiskt. Jag har ändrat lite i mitt upplägg på försäsongen och uppehållet som vi hade, så jag känner att jag har kommit in med bra form och en kropp som känns riktigt bra.

Hur har du förändrat upplägget av träningen?

- Innan har jag lagt mycket fokus på styrketräning och att på det sättet bygga upp mig fysiskt. Nu har jag jobbat mer med att behandla kroppen, låta den vila och få lite mer återhämtning under tiden vi hade uppehåll. Nu är den fräsch och jag kan i stället bygga på med mycket nu.

Kevin Yakob berättar om fjolårssäsongen, som startade bra men där en oläglig ljumskskada satte käppar i hjulet.

- Det kändes som att förra försäsongen också började bra. Sedan hade jag en bra vår där jag fick ganska bra med speltid och fick göra några poäng. Under sommaren fick jag skadan som höll mig borta i två och en halv månad, och efter det så var det svårt att komma tillbaka i den formen som jag var i.

- Så under hösten var det lite upp och ner. Det är det jag känner att jag vill förbättra till i år, att få mer kontinuitet och vara jämnare över hela säsongen.

Känner du att du har etablerat dig i allsvenskan?

- Jag känner absolut att jag har visat att jag är bra på den här nivån och att jag kan tillföra, samtidigt som jag känner att jag har mycket mer att ge. Men absolut att jag har visat att jag kan spela här och göra det bra.

Med namn som Erik Sorga, Marcus Berg och Oscar Vilhelmsson i truppen är konkurrensen om Blåvitts anfallsplatser knivskarp. Något som Yakob är väl medveten om.

- Jag vill ju göra det så svårt som möjligt för Mikael (Stahre) att bänka mig. Få så mycket speltid som möjligt och hjälpa laget att vinna matcher, men även att göra fler poäng och hålla mig frisk över hela säsongen. Tillföra.

Är det som anfallare du konkurrerar, eller även som mittfältare?

- Där tror jag att jag är väldigt mångsidig. Jag tror nästan att jag kan spela på sex positioner i vårt 4-4-2-spel. Mittfältare, ytter eller anfallare. Men i konkurrenssituationen så ses jag nog som anfallare och det är främst där jag konkurrerar.

Efter säsongen löper Yakobs kontrakt ut. Han säger dock att en kontraktsförlängning är långt ifrån uteslutet.

- Jag trivs bra och det känns som att det finns bra möjligheter att utvecklas här. Sedan får vi se var det landar, men det är absolut så att jag är i en av Skandinaviens största klubbar och att vi är på rätt väg. Det är klart att man vill vara med på det.

Har ni hunnit prata eventuell förlängning, eller är det för tidigt?

- Det låter jag klubben och min agent sköta. Jag gör mitt på plan och så hoppas vi att det blir en bra lösning, säger Yakob om framtiden.