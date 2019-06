Besked från Fifa: Qatar får även klubblags-VM

Om tre år spelas VM i Qatar. Nu ska landet även arrangera klubblags-VM de kommande två åren. Det har Fifa officiellt gått ut med under måndagen.

Under 2019 och 2020 kommer klubblags-VM att splas i Qatar. Det lät Fifa meddela under måndagen. Beslutet fattades av det styrande organet under en träff i Paris. Fifa skriver på sin hemsida att turneringarna kommer att fungera som test inför stundande VM-slutspel.

Turneringen, som innehåller sju lag, kommer att spelas i december. Säsongen 2021 utökas dock turneringen och då deltar i stället 24 lag, en förändring som klubbarnas intresseorganisation ECA, tidigare varit kritiskt till och då förändringen diskuterades skrev organisationens styrelse ett brev till Fifa där man förklarade att man inte tänkte ställa upp i en sådan turnering.

I turneringens nuvarande format möts mästarna från sex olika kontinenter (i Europas fall Champions League-vinnaren Liverpool) samt arrangörslandets inhemska titelvinnare.