Bisarra scener - Hamdallah slagen med bälte

Al-Hilal besegrade under torsdagen Al-Ittihad med 4-1 i den saudiarabiska cupfinalen. Stjärnor som Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly och Ruben Neves fick därmed fira en ny titel, medan det var en tung kväll för Karim Benzema i Al-Ittihad.

Efteråt utspelade sig bisarra scener inne på arenan.

Al-Ittihad-spelaren Abderrazak Hamdallah hamnade i en dispyt med en supporter, som stod på läktaren, och kastade vätska på supportern, som i sin tur svarade med att slå spelaren ett par gånger med ett bälte. Därefter kom andra personer emellan.

Hamdallah startade och gjorde 90 minuter i matchen.

A supporter of Al Hilal lashing/whipping Al Ittihad striker Abderrazak Hamdallah after this evening's Saudi Super Cup. Footage appears to show the fan abusing Hamdallah, who throws water in his direction before being struck with a lash. https://t.co/y01K7qINct