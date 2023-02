Cristiano Ronaldo poängräddare - överlistade Jacob Rinne

Messi-hånen har duggat tätt kring Cristiano Ronaldo sedan flytten till Saudiarabien och Al-Nassr.

Under fredagen fick dock portugisen spräcka målnollan för sin nya klubb. I den 93:e minuten klev han fram och fixade en poäng till Al-Nassr från straffpunkten. Målvakten i Al-Fateh som stod för motståndet? Svenske Jacob Rinne.

Det var den tredje officiella matchen för Ronaldo i Al-Nassr. Matchen slutade 2-2 efter att brassen Anderson Talisca öppnat målskyttet för Al-Nassr.

Talisca blev sedan utvisad i det absoluta slutskedet av matchen. Trots poängtappet leder fortfarande Al-Nassr tabellen framför Al-Shabab (på samma poäng) och Al-Hilal som är två poäng bakom.

Ronaldos avtal med klubben löper ut sommaren 2025.

Ronaldo is 𝐔𝐏 𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 🐐



He calmly converts a penalty-kick in second-half stoppage time to level on the night and open his account in Saudi Arabia 💪#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @EnFatehclub | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/L3tiql2DNG