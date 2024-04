Ronaldo såg rött – armbågade motståndare i bröstet

Cristiano Ronaldo lämnade Europa och Manchester United i början av 2023. Därefter har han öst in mål för sitt Al-Nassr i Saudiarabien.

Men i semifinalen av den saudiska ligacupen mot Al-Hilal fick målmaskinen lämna med svansen mellan benen.

Al-Hilal ryckte åt sig en 2-0-ledning efter mål av bland annat Malcom. Ronaldo blev sedan utvisad efter 86 minuters spel efter att ha hamnat i bråk med Al-Hilals Ali Albulayhi. Det hela slutade med att Ronaldo armbågade sin motståndare i bröstet – vilket resulterade i en utvisning.

Enligt Arriyadiyah skriver domaren, Mohammed Al Hoish, i domarrapporten om "olämpligt uppträdande" från Cristiano Ronaldo, vilket ger två matchers avstängning.

Al-Nassr kunde förvisso reducera genom Sadio Mané på stopptid, men det räckte inte för Al-Nassr som gick miste om finalbiljetten.

