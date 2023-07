Ferdinand och Carragher i ordbråk: "Hört mycket - var är du nu?"

Flera storstjärnor har packat sina väskor och flyttat till Saudiarabien. Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté och Kalidou Koulibaly är några namn.

Den engelske legendaren Steven Gerrard skrev nyligen på som tränare för Al Ettifaq, där Robin Quaison bland annat huserar.

Manchester United-ikonen Rio Ferdinand är nu rasande på Jamie Carragher.

- Var är du, mannen? Jag har hört mycket negativt snack om Saudiarabien, säger Ferdinand i ett klipp publicerat av FIVE.

"Bernardo Silva (som påstås vara på gång till Saudi, reds anm.), ah jag kan inte tro det, det är en skam, ligan behöver utredas", påstår Ferdinand att Carragher ska ha sagt.

Han fortsätter:

- Steven Gerrard har dragit, du brukade bära hans skor och väskor på Anfield. Din kille har dragit dit och jag har inte hört ett knyst från dig. Jag har inte hört hur besviken du är. Jag vill höra honom säga "jag kan inte tro att 'Stevie' har dragit dit". Bara för att det är Saudi så blir folk tokiga, men alla de här andra länderna och ligorna har genom åren gjort exakt samma sak.

Carragher svarar i ett inlägg på Twitter:

"Jag har aldrig kritiserat (Bernardo, reds. anm) Silva, (Karim) Benzema, (Ruben) Neves eller "SG", jag gillar inte att Saudi försöker köpa fotbollen som de har gjort med golfen", skriver han och riktar sig till Rio Ferdinand, precis som du var i Qatar.

"Jag visste att du skulle gå loss över det"

45-årige Carragher gjorde 737 matcher för Liverpool och avslutade karriären 2013. Ferdinand lade skorna på hyllan 2015 och gjorde 455 matcher för Manchester United.

Never criticised Silva, Benzema, Neves or SG, I don’t like Saudi trying to buy football like they have Golf.



I knew you’d be all over it @rioferdy5 🤑🤑🤑

like you were in Qatar!

Thats why you refused to do the opening game for @BBCMOTD didn’t want to criticise your paymaster! https://t.co/ibJeNJ5WaU