Jack Lahne öppen för allsvensk återkomst: "Många fina klubbar"

Jack Lahne lämnade norska Egersund för några veckor sedan. Under hösten blev facit 13 matcher, två mål och tre assist för svensken.

Den BP-fostrade anfallaren anslöt till den norska andradivisionsklubben i somras efter att kontraktet med franska Amiens gått ut.

Enligt 23-åringen var avskedet i Norge ingen större skräll.

- Nej, det var lite planerat att det skulle bli så. Jag skulle bara skriva på ett sexmånaderskontrakt. Komma dit, få så mycket speltid som jag kunde. Jag fick inte spela så mycket förra året och jag behövde komma tillbaka i form och få lite spelminuter, säger Lahne till Fotbollskanalen.

Hur summerar du tiden i Norge?

- Det var mycket som hände i år. Prestationerna varierade och siffrorna var inte optimala. Men det var extremt skönt att få spela så mycket jag fick spela. Och komma till matchtempot och matchformen. Att kunna spela 90 minuter och löpa 12-13 kilometer per match utan att bli trött. Det var extremt skönt.

Lahne lämnade Brommapojkarna 2019 för ett äventyr i franska ligan och Amiens.

Lahne beskriver sitt sista år i Amiens som märkligt. Svensken kom tillbaka från en skada i slutet av förra året och återvände från en lånesejour med den norska klubben Start efter nyår. Tidigare hade svensken varit i frysboxen i Frankrike.

- Jag tänkte att jag inte skulle få röra träningsplanen med A-laget ens och behöva träna bredvid. Men då var det väldigt få i träningsgruppen för många var iväg på afrikanska mästerskapet. Så jag var med i truppen i en match. Sen helt plötsligt får jag hoppa in i en match och gör assist, säger Lahne och fortsätter;

- Sen spelar jag inte på två, tre matcher efter det. Helt plötsligt får jag starta mot Bordeaux. Då gör jag mål och får starta nästa match. Sen får jag hoppa in lite här och där. Så får jag starta igen och så fortsatte det så. Det var en väldigt underlig vår som jag inte förväntade mig.

Den omtumlade våren blev den sista för Lahne i Amiens vars kontrakt löpte ut i somras.

Lahne tillhörde den franska klubben i fem år men spenderade mycket tid på lån i diverse klubbar i Sverige, Bulgarien, Ungern och Norge.

Vad lämnade du Amiens med för intryck?

- Det var en väldigt lärorik tid. Jag har fått spela med otroligt duktiga fotbollsspelare och fått lära mig extremt mycket. Det var väldigt tråkigt att vara utlånad. Men det var min väg och jag ångrar ingenting, säger Lahne och fortsätter;

- Jag är inte arg, ledsen eller besviken för hur det blev. Jag kunde ha gjort det bättre. De kunde ha gjort det bättre. Jag var troligtvis deras första unga spelare klubben köpte in. Det blev lite speciellt på det sättet. Jag vet att jag inte hade vuxit som spelare eller som person om det hade bara gått rakt upp spikrakt uppåt direkt.

Anfallaren menar att tiden utomlands givit honom nya färdigheter.

- Jag har fått växa, både som fotbollsspelare och person. Det känns väldigt skönt att veta exakt vilken fotbollsspelare och person jag är och vad jag kan bidra med på en plan och i ett omklädningsrum.

Vad lärde du dig av alla utlåningar?

- Jag har fått en så stor bild av fotbollsvärlden. Jag har fått lära mig flera olika taktiker som gjort att jag lärt mig att anpassa sig. Jag har haft så många olika tränare med helt olika filosofier. Jag känner att min fotbolls IQ har höjts mycket tack vare att jag har varit i så många klubbar och många gånger kommit in mitt i säsongen. Jag har behövt lära mig ganska snabbt vad lag och tränare vill ha.

Hur mycket längtar du efter att få lite kontinuitet framöver och verkligen få bygga någonting i en klubb under lite längre tid än vad det har varit under de här åren?

Lahne är i nuläget klubblös och fri för att skriva på för en ny klubb.

Är det något erbjudande som ligger på bordet just nu?

- Nej vi har inte pratat så mycket. Jag har varit ledig nu ett tag och börjat träna och hålla igång nu. Många olika ligor är igång just nu utomlands. Så man måste vänta lite. Jag vill också bara vila lite just nu, sen kommer jag och min agnet säkert höras av snart. Vi får se vad som händer.

- Vad känner du om du får välja? Hade du helst stannat kvar i utlandet? Eller kan det vara aktuellt för en återkomst till allsvenskan?

Lahne fortsätter;

- Jag behöver sätta mig ner och prata med min nästa klubb. Klubben måste lära känna mig och jag behöver lära känna dem innan vi sätter oss och skriver på något. Det är viktigt för mig vart jag än hamnar.

Det låter på dig som att det är viktigt att allting ska klaffa på ett personligt efter det här äventyret du har varit ute på?

- Ja, det är det jag verkligen har lärt mig. Man behöver tänka mer på det utanför och förstå relationerna utanför laget, sportcheferna, ägarna eller vad det nu än är. Jag har fått höra så många historier där en tränare vill ha en spelare, men sportchefen inte vill det eller tvärtom. Man måste prata med alla så att alla vet vad planen är.

Du har sedan tidigare en stark relation med Brommapojkarna där du är fostrad och slog igenom. Hade det varit aktuellt med en återkomst dit?

- Jo, alltså som sagt inget är omöjligt. Jag höll igång med BP somras och fick träna med Olof, Andreas och Filip. BP har en stor plats i mitt hjärta och betyder väldigt mycket för mig. Jag har inte fått höra någonting om det men det hade varit kul att sätta sig och höra vad de har för plan.

På senare tid har det blivit allt vanligare för svenskfostrade spelare med utländskt ursprung att representera landslag kopplade till familjekopplingar.

Lahne som är född i Zambia avslöjar att det tidigare varit aktuellt med ett landslagsbyte.

- Ja, jag skulle vilja säga att det har varit väldigt intressant. Alltså, jag har haft kontakt med det zambiska landslaget och pratat med dem men på grund av att jag inte har ett zambiskt pass har det inte blivit något. Men det finns såklart chanser för det i framtiden.

Lahne tänker dock inte på landslagsfrågan allt för mycket i nuläget.

- Just nu vill jag fokusera på där jag är. Jag vill spela kontinuerligt i mitt klubblag innan jag fokuserar på någonting annat. Men sen när det har fallti på plats och allting runt omkring stämmer så är det lättare att välja. Men som sagt har jag har absolut inte stängt dörren för Zambia.

Lahne som spelade i det svenska U17- och U19-landslaget hade gärna sett sig själv i Blågult men inser den hårda konkurrensen som råder på anfallspositionen.

- Man måste ju tänka realistiskt, se vilka man konkurrerar mot och tyvärr konkurrerar jag mot världens bästa anfallare just nu. Så det är lite svårt att tänka sig att slå sig in före Gyökeres eller Isak. Om man ska vara realistisk, säger Jack Lahne.