LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa herrspelare 2024 - plats 25-1

25. Antoine Griezmann, Atlético de Madrid och Frankrike

Fransmannens lägsta nivå gör honom till en oerhört underskattad spelare. Griezmann besitter en av världens giftigaste vänsterfötter, vilken han levererar både mål och assist med. Men 33-åringen är mycket mer än så. Han är spelskicklig och spelar en viktig roll i såväl klubblag som landslag genom att länka samman mittfält och forwards. Dessutom arbetar han alltid hårt i presspelet. En av de första Diego Simeone och Didier Deschamps skriver ner i startelvan.

24. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen och Schweiz

När denna lista skrevs i fjol hade nog inte många kunnat förutspå att Granit Xhaka skulle vara med på 2024 års lista. När Xhaka lämnade Arsenal för Leverkusen var den generella uppfattningen att karriärskurvan var på väg nedåt. Men vilket år Xhaka stått för. Under ett år där Leverkusen bärgade både Bundesliga och ligacupen var 32-åringen en av de stora ledarna. Duellstark, spelskicklig och en vänsterfot att frukta. 2024 var Xhakas kanske bästa år i karriären.

23. William Saliba, Arsenal och Frankrike

Saliba har länge klassats som en stor talang. Men 2024 var året han tog steget från stor talang till back av världsklass. Tillsammans med Gabriel bildade han ett mittlås i Arsenal som bara släppte in 29 mål på hela fjolårssäsongen, där fransmannen spelade varenda minut. Han har etablerat en hög lägstanivå och det är sällan man ser honom göra en svag insats. Kombinerar en fantastisk fysik i form av snabbhet och styrka med att vara en duktig spelförande mittback.

22. Virgil van Dijk, Liverpool och Nederländerna

Efter några tyngre år - i van Dijks mått mätt - har den nederländske bjässen hittat tillbaka till sin skyhöga nivå 2024. Under årets gång har han gjort livet tungt för flera av världens främsta anfallare. Som nybliven kapten för Liverpool ledde han bland annat ett akademibetonat lag till seger i engelska ligacupen. van Dijk har hela paketet som mittback: snabbhet, styrka, passningsfot, duellspel och spelintelligens. Dessutom är han en uppskattad ledare i både klubb- och landslag, där han leder både verbalt och genom att sätta nivån.

21. Dani Olmo, RB Leipzig/Barcelona och Spanien

26-åringen har länge varit en spelare med gott rykte i fotbollseuropa. Men frågan är om inte Olmo fick sitt stora erkännande efter sommarens EM-mästerskap. Med sina tre mål och två assist var han en nyckelspelare bakom det spanska EM-guldet - och sedan har det fortsatt på inslagen väg. Efter mästerskapet flyttade han hem till Barcelona - klubben han lämnade som 16-åring för Dinamo Zagreb - där han omedelbart blivit en inflytelserik spelare. Hösten har präglats något av skador, men Olmo står alltjämt noterad för sex mål och en assist på 14 framträdanden.

20. Robert Lewandowski, Barcelona och Polen

Fortsatt en av världens mest pålitliga målskyttar. Polacken är livsfarlig i boxen och oerhört smart i allt han gör. Lewandowski har varit bra under majoriteten av sejouren i Barcelona, men sedan han återförenades med tidigare Bayern München-tränaren Hansi Flick i somras har han växlat upp. När höstsäsongen summeras har 36-åringen noterats för 23 mål och 2 assist på 23 framträdanden.

19. Martin Ödegaard, Arsenal och Norge

Leder Arsenal med lagkaptensbindel på. Ödegaard har en fruktad vänsterfot vid fasta situationer, ett passningsspel av högsta klass och är även kreatören bakom de flesta Arsenal-anfallen tillsammans med Bukayo Saka. När norrmannen varit skadad under hösten har hans frånvaro lyst igenom. Spelet har hackat och kreativiteten finns nästintill enbart i Saka. Om Arsenal ska ha en chans på titeln i år har man inte råd att sakna Ödegaard mer än man redan gjort.

18. Kevin De Bruyne, Manchester City och Belgien

Manchester City-kapten har delvis fått året förstört av skador. Men när han väl spelat har det varit på samma höga nivå som tidigare. Trots att det bara blev 26 framträdanden under säsongen 2023-24 lyckades han fortfarande bidra med sex mål och 18 assist. Ingen hittar inspel, djupledsbollar och crossbollar som Kevin De Bruyne. Belgaren besitter fotbollsvärldens kanske bästa passningsfot och spelsinne. Hade det inte varit för skadorna är det inte någon vild gissning att belgaren hade varit högre upp på denna lista.

17. Federico Valverde, Real Madrid och Uruguay

Real Madrids mittfältsmotor. Uruguayanen jobbar outtröttligt i både offensiven och defensiven genom sin dynamiska spelstil. Valverde besitter en hög spelintelligens och ett tillslag med såväl kraft som känsla. Genom dessa bidrar han med både mål och assist. Intelligensen skildras kanske främst genom hans mångsidighet, då han kan bidra från såväl en kant som centralt i planen. Under sommaren var Valverde även kapten och ledde sitt Uruguay till ett brons i Copa América. Landets första medalj i turneringen sedan 2011.

16. Bukayo Saka, Arsenal och England

Det är inget sammanträffande att Arsenal vuxit ut till en genuin titelkandidat i Premier League i takt med att Bukayo Saka växt som spelare. Tillsammans med lagkaptenen Martin Ödegaard bär Saka Arsenals offensiv. Han gör mål, han assisterar, han skapar chanser, han dribblar förbi försvarare, han kommer till avslut efter avslut. När Ödegaard varit skadad under hösten har Saka tagit ännu mer ansvar och varit ännu mer avgörande. 23-åringen har en oerhört hög lägstanivå och är en mycket pålitlig spelare för Londonlaget.

15. Cole Palmer, Chelsea och England

I Manchester City var Cole Palmer en lovande talang. Efter flytten till Chelsea har han etablerat sig som en av Premier Leagues och Englands bästa spelare. I Londonklubben har Palmer utvecklats och infriat sin enorma potential då han fått mer speltid och förtroende. Under 2024 har han tilldelats "Årets unga spelare" och "Årets spelare framröstad av supportrarna". Palmer har även etablerat sig i det engelska landslaget och blev målskytt i EM-finalen när han kvitterade mot Spanien - innan "La Roja" avgjorde sent. En målskytt av rang som är Chelseas klarast lysande stjärna - vilket säger en hel del med tanke på vilken stjärnspäckad trupp "The Blues" sitter på.

14. Nico Williams, Athletic Club och Spanien

Likt det spanska landslaget tog Nico Williams Europa med storm i somras när han flög fram på kanterna för "La Roja", där han tillsammans med vännen Lamine Yamal bildade en ostoppbar duo. Williams har en blixtrande fart och stark en mot en-förmåga. Han är även en kreatör av rang. Utöver framgångarna med landslaget blev han odödlig i hemstaden Bilbao i år. Efter att ha lett Athletic Club till seger i Copa del Rey nobbade han storklubben Barcelona och skrev på ett nytt kontrakt med sin barndomsklubb.

13. Jamal Musiala, Bayern München och Tyskland

Trots sin ringa ålder hade det varit missvisande att kalla Jamal Musiala för stor talang. 21-åringen är redan en nyckelspelare för både Bayern München och det tyska landslaget - vilket han visat under 2024. Musiala flyter elegant fram över plan med en fin fart och teknik. Dessutom är han en skicklig avslutare och duktig på att navigera genom trafikerade ytor. Under hemma-EM i somras var han en framstående spelare för Tyskland och noterades för tre mål på fem matcher. Under hösten har han följt upp det med 13 mål och fem assist på 21 framträdanden samtidigt som Bayern toppar Bundesliga-tabellen.

12. Toni Kroos, Real Madrid och Tyskland

I maj meddelade Toni Kroos att 2023-2024 skulle bli hans sista säsong som professionell fotbollsspelare - och vilken "Last Dance" det blev. I vanlig ordning var tysken en nyckelspelare när Real Madrid vann La Liga och Champions League. Det är få spelare som kan överträffa - eller ens mäta sig med - hans spelsinne, passningsfot och tillslag i allmänhet. I somras fick Kroos dessutom avsluta karriären genom att spela EM på hemmaplan. Dessvärre, för Kroos, blev det uttåg i kvartsfinalen efter förlängning mot Spanien. Men alltjämt var det ett mycket starkt avslutande år i karriären för spelgeniet.

11. Dani Carvajal, Real Madrid och Spanien

Det är få, om ens någon, som hade ett bättre år än Dani Carvajal vad gäller att vinna titlar. Under 2024 var 32-åringen en nyckelspelare när Real Madrid tog hem fem titlar - inklusive La Liga och Champions League - och när det spanska landslaget vann EM. Högerbacken var en ledargestalt både genom sina sportsliga insatser och genom sitt ledarskap. Carvajal gjorde en av sina bästa säsonger i karriären. Dessvärre slutade året i moll när han drog korsbandet i oktober.

10. Harry Kane, Bayern München och Tyskland

Harry Kane har fortsatt göra det Harry Kane gör bäst: massvis med mål. En oerhört klinisk och effektiv avslutare som vann skytteligan under första säsongen i Bundesliga, där han var Bayern Münchens stora stjärna. Det följde han upp under sommaren genom att leda sitt land till EM-final - där det dock slutade i förlust. Under vinteruppehållet leder Bayern München Bundesliga och det är till stor del på grund av Kane. Genom 14 mål och fem assist på 13 framträdanden har han gett sitt lag goda förutsättningar för att vinna ytterligare en ligatitel - vilket hade varit hans första i karriären.

9. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen och Tyskland

Florian Wirtz har länge titulerats som stor talang. Men under 2024 tog han steget från stor talang till stjärna. 21-åringen spelade en nyckelroll i Bayer Leverkusens offensiv under lagets smått osannolika säsong, där man tog hem både Bundesliga och tyska cupen - samtidigt som "Die Werkself" kom tvåa i Europa League och gick obesegrade i 52 matcher. Wirtz är oerhört svår att försvara sig emot på grund av sin aviga spelstil och han är ett hot framåt genom såväl mål som assist.

8. Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain/Real Madrid och Frankrike

Fransmannen inledde året med att i vanlig ordning leda Paris Saint-Germain till framgång. PSG vann Ligue 1 och Mbappé vann skytteligan för sjätte (!) året i rad. Dessutom tilldelades han - tillsammans med Harry Kane - det nya Gerd Müller-priset för årets forward. Under sommaren tog han till slut steget till Real Madrid efter många års spekulationer. I den spanska huvudstaden har han delvis kämpat med formen, men trots det står Mbappé noterad för tolv mål och två assist på 22 framträdanden samtidsigt som "Los Blancos" redan vunnit två titlar.

7. Lautaro Martinez, Inter och Argentina

Martinez är en giftig målskytt som under året burit både klubblag och landslag till framgång. Som kapten ledde han Inter till sin 20:e Scudetto i maj. 27-åringen utsågs till Serie A:s bäste spelare samtidigt som han vann skytteligan. Under sommaren vann han sedan nästa skytteliga när Argentina försvarade sin Copa América-titel. Martinez har dessutom varit viktig för Inter under hösten när klubben är högst involverad i Serie A:s titelstrid. Han är lagets självklara ledare och anfallstjärna.

6. Mohamed Salah, Liverpool och Egypten

Liverpools egyptiske superstjärna har hållit extremt hög nivå i många år - men ändå har han lyckats växla upp i höst. Salah har fortsatt vara en pålitlig målskytt och klivit fram i de avgörande ögonblicken - men han har samtidigt tagit ännu större ansvar i anfallsspelet i allmänhet. I synnerhet vad gäller att skapa chanser åt sina medspelare. Salah är helt enkelt en mardröm att försvara med sin fart, teknik och finurlighet.

5. Lamine Yamal, Barcelona och Spanien

Trots att han hamnar på femte plats är Lamine Yamal kanske ändå listans utropstecken. Trots sin ringa ålder (17) ledde han i somras Spanien till EM-guld, vilket han i höst följt upp med att vara en nyckelspelare för Barcelona i La Ligas titelstrid och Champions League. 17-åringen är målfarlig men utmärker sig framför allt genom sin kreativitet och spelintelligens. Det kombinerar han med en elegant spelstil. Under 2024 har forwarden tagit enorma steg i sin utveckling. Som utdelning har han tilldelats de åtråvärda priserna Golden Boy, Kopa Trophy (Balon d'Ors U21-pris) och EM:s bästa unga spelare.

4. Erling Haaland, Manchester City och Norge

Norrmannen har fortsatt ösa in mål för både Manchester City och det norska landslaget under 2024. Haaland är en mardröm att möta då han är en intelligent och klinisk målskytt, samtidigt som han har fart, storlek och styrka som gör att han är svår att rubba eller stoppa. Höstsäsongen har gått tungt för Manchester City, man har upplevt sin första riktiga kris under Pep Guardiolas sejour i klubben. Men trots det har Haaland fortsatt ösa in mål och göra sitt för att hjälpa lagaet. 24-åringen är en spelare som City kan luta sig mot i stormen.

3. Jude Bellingham, Real Madrid och England

Engelsmannen fortsatte på inslagen väg där han avslutade 2023. I sin skräddarsydda roll i Real Madrid har Bellingham levererat mängder med mål och assist. Under sin första säsong i Real Madrid spelade han en nyckelroll när "Los Blancos" vann fem titlar. Det följde han upp med att vara högst bidragande när England tog sig till EM-final. Med sin dynamiska spelstil är 21-åringen bidragande över hela planen och han lägger inga fingrar emellan i duellspelet. Bellingham skiner genom sin intelligens, arbetskapacitet och sitt breda register. Han har dessutom en magnetisk förmåga att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt - och när han hamnar i läge är han oerhört effektiv.

2. Vinicius Junior, Real Madrid och Brasilien

Real Madrids brasilianske spjutspets var högst avgörande när Real Madrid radade upp titlar under 2024. "Los Blancos" vann La Liga, Champions League, Uefas Supercup, Supercopa España och den nystartade turneringen Fifa Intercontinental Cup. Vinicius kombinerar en giftig snabbhet med en dribblingsförmåga som få kan matcha. Dessutom är han en effektiv målskytt och en kreatör av hög rang. Många ansåg att brassen snuvades på Balon d’Or som gavs till Rodri - men någon form av revansch kom när han i december vann årets spelare på Fifas "The Best"-gala. Vinicius Juniors stod för ett oerhört starkt 2024 och han var inte långt ifrån förstaplatsen på denna lista.

1. Rodri, Manchester City och Spanien

Den spanske mittfältaren hade ett 2024 som är svåröverträffat. 28-åringen spelade en nyckelroll när Manchester City tog hem Premier League - för fjärde året i rad - och när Spanien korades till europeiska mästare. Han är passningssäker, klok, stark och har ett positionsspel som ingen annan. För sina insatser utsågs han till EM:s bäste spelare och tilldelades Balon d'Or. Året slutade dock i moll, då han i slutet av september drog av korsbandet. Men insatserna fram tills dess är tillräckliga för att utse Rodri till årets bästa spelare 2024.