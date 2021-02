Morsay på lån till Bukarest - hade Isaks vittnesmål i åtanke: "Hade gett mig bränsle"

Tidigare Gif Sundsvall-mittfältaren Jonathan Morsay, 23, lämnade under vintern i fjol "Giffarna" för spel i italienska Serie B-laget Chievo. Under förra vårsäsongen fick han speltid i sju matcher, medan det under den här säsongen har blivit lite mindre speltid, endast fyra matcher, och nyligen blev det i stället klart att han lämnar Chievo på lån för spel i rumänska ligaelvan Dinamo Bukarest under resten av säsongen.

Nu berättar Morsay att han tycker att det känns bra med en utlåning till Rumänien. Han fick höra om Dinamos intresse via en lagkamrat i Italien.

- Jag kom fram i lördags och har blivit väldigt bra välkomnad. Alla pratar engelska och jag har även pratat med tränaren och sportchefen, så allt känns bra hittills, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har en spelare i Chievo, som är från Rumänien, och Dinamos tränare hade sett mig och frågade då om mig. Då pratade spelaren gott om mig och sedan blev de intresserade. Jag tycker att det här känns som ett bra alternativ.

Morsay ville bli utlånad med anledning av den knappa speltiden i Serie B.

- Efter att jag fick coronaviruset var jag utanför truppen. Jag pratade med tränaren och han sa att jag har kvalitet, men att det är en stor konkurrens och därmed tyckte han att andra skulle spela. Jag fick ta det, men jag kände att jag måste spela. Jag sa det till klubben och de förstod mig och därför hittade vi en lösning. De ville inte sälja, så därför blev det en utlåning, säger 23-åringen.

Morsay tror på att det finns goda möjligheter till speltid i Rumänien. Han kan redan under onsdagen göra debut i derbymötet med FCSB i åttondelsfinalen i den rumänska cupen.

- Jag tror att det finns bra möjligheter till att få spela. Jag pratade med tränaren och han verkar gilla mig. Vi har också match i morgon i cupen, vilket är ett stort derby här. Jag ska vara redo för att spela direkt och sedan kan det bli mer och mer.

Morsay menar att han nu är ordentligt sugen på att spela matcher igen.

- Det är bara att börja spela. Jag är jättesugen på att spela, då jag inte har gjort det på ett bra tag. Jag vill spela och göra min grej.

I november 2019 hamnade rumänska supportrar i fokus i Sverige. Efter EM-kvalmötet mellan Sverige och Rumänien uppgav både Alexander Isak och Robin Quison att de hade fått utstå rasistiska glåpord från rumänska supportrar under matchen. Uefa utredde sedan händelsen, men valde att fria Rumänien från anklagelserna, trots att Svenska Fotbollförbundet även överklagade det första beslutet.

Morsay berättar att han har haft ämnet i åtanke inför flytten till Bukarest.

- Jag har tänkt på det och så. Det har varit en grej och man undrar hur det kommer att vara, men jag har frågat kompisar, som jag spelat med tidigare som spelar i ligan, och de sa att alla har varit sköna och att de inte upplevt något sådant. Det är kanske för att det inte är publik nu, men tanken finns där i bakhuvudet, säger Morsay.

23-åringen känner i dagsläget inte oro över att bli utsatt.

- Om det skulle hända vet jag inte hur jag skulle reagera, men jag tror att det hade gett mig bränsle att göra det ännu bättre och att tysta dem på det sättet, säger han.

Morsay är nu inställd på att få spela matcher och vet ännu inte vad som händer vid låneavtalets slut. Då gäller nämligen fortsatt ett kontrakt med Chievo till sommaren 2022.

- Jag har sex månader här nu och sedan får vi se vad som händer i Chievo också. Sportchefen och presidenten gillar mig och jag trivdes där. Det var mest att jag inte fick speltid. Jag får se vad som händer och hur säsongen går. Det är inte bestämt än.