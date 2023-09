Nabil Bahoui i Marocko - var med om kraftiga jordbävningen: "Man lider med alla drabbade"

Marocko har utlyst tre dagars landssorg - efter att en kraftig jordbävning ägt rum sent under fredagskvällen i landet. Skalvet hade sitt centrum långt under jord i Atlasbergen, söder om turiststaden Marrakech i södra Marocko, och över 2000 människor har dött, samtidigt som fler än 1400 människor rapporteras vara skadade. Enligt Röda Korset kan det krävas månader, alternativt år, av hjälpinsatser i landet.

Marockanska myndigheter varnar samtidigt för efterskalv, och många marockaner har sökt sig till allmänna platser av rädsla för att hus ska rasa. Enligt CNN var hundratals människor i en park i centrala Marrakech natten till söndagen.

Tidigare AIK-spelaren Nabil Bahoui, som har familj från Marocko, är just nu i Casablanca som är runt två timmar med bil från Marrakech, och upplevde jordbävningen.

Bahoui berättar att han mår okej, efter omständigheterna, och är välbehållen.

"Det har varit mycket som hänt. Landet är i sorg och man lider med alla drabbade", skriver han till Fotbollskanalen och fortsätter:

"Jag satt hemma i går natt och det började skaka. Sedan började det spåra och det kändes som huset skulle falla. Jag har aldrig upplevt något sådant, så jag sprang ut i trappan och mötte familjer som skrek och grät. Det var kaos för att komma ut. Ute på gatan var hela kvarteret ute och höll sig en bit ifrån husen. De flesta sov ute i och med att man var rädd för efterskalv".

Går det att sätta ord på hur stämningen är i landet nu?



"Allt är stängt, förutom restauranger. Alla som möts ute frågar om man behöver något och är extra vänliga".

I och med en stor tillströmning till sjukhus i Marocko - efter jordbävningen - har myndigheter uppmanat människor att skänka blod. Bahoui har skänkt blod, och vet i dagsläget inte om någon nära till honom har kommit till skada.

32-åringen är orolig över efterskalv, och vet inte hur länge han blir kvar i Marocko.

"Det är klart att man är orolig. Jag är kvar till jag vet vart jag ska".

Enligt Sveriges utrikesdepartement är runt 1000 svenskar på plats i Marocko. Utrikesdepartementet har ingen kännedom om några svenskar ska finnas bland de skadade eller okomna, och uppmanar alla svenskar att "hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd och anvisningar".

Bahoui lämnade i vintras AIK för Qatar SC, och är just nu utan klubb. Han har tidigare en bakgrund i De Graafschap, Grasshopper, Hamburg, Al-Ahli och Brommapojkarna.