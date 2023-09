Officiellt: Bahoui klar för Persepolis

Tidigare AIK-profilen Nabil Bahoui, 32, lämnade i vintras "Gnaget", och skrev sedan på för Qatar SC med spel i Mellanöstern över vårsäsongen.

Nu är Bahoui klar för en ny klubb - Persepolis i Teheran, Iran. Han har skrivit på ett ettårskontrakt och blir därmed förste svensk att representera klubben.

Bahoui har tidigare även en bakgrund i De Graafschap, Grasshopper, Hamburg, Al-Ahli och Brommapojkarna.

Bahoui berättade, i söndags för Fotbollskanalen, att han var på plats i Marocko under den kraftiga jordbävningen, som ägde rum sent i fredags. Bahoui, som har familj från Marocko, var i Casablanca som är runt två timmar med bil från turiststaden Marrakech, som är i närheten av Atlasbergen, där skalvet långt under jord hade sitt centrum.

"Jag satt hemma i går natt och det började skaka. Sedan började det spåra och det kändes som huset skulle falla. Jag har aldrig upplevt något sådant, så jag sprang ut i trappan och mötte familjer som skrek och grät. Det var kaos för att komma ut. Ute på gatan var hela kvarteret ute och höll sig en bit ifrån husen. De flesta sov ute i och med att man var rädd för efterskalv", skrev han till Fotbollskanalen.