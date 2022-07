Officiellt: Espirito Santo tar över Al-Ittihad

Det var i början av november 2021 som Tottenham sparkade Nuno Espirito Santo. Portugisen tog över Londonklubben förra sommaren men lyckades bara leda laget till fem segrar på de tio inledande matcherna i Premier League, vilket inte ansågs vara bra nog.

48-åringen har varit utan uppdrag sedan dess - fram tills nu. På måndagen blev det officiellt att Espirito Santo tar över Al-Ittihad i Saudiarabien. Kontraktet sträcker sig till 2024.

Al-Ittihad kom på andra plats i saudiska högstaligan förra säsongen, två poäng bakom Al Hilal.

Tidigare har Nuno Espirito Santo även basat över Valencia, Porto och Wolverhampton.

Nuno Santo is here 💛🖤

Welcome Coach 🤝 pic.twitter.com/3yL0aqaWLC