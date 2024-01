Officiellt: Gerrard förlänger med Al-Ettifaq

Liverpool-ikonen Steven Gerrard, 43, har sedan flera år tillbaka sadlat om till tränare, och tog i fjol över som ny chefstränare i saudiarabiska Al-Ettifaq.

Nu står det klart att Gerrard har skrivit på ett nytt kontrakt med den saudiska klubben till 2027, och därmed lär han bli kvar i Mellanöstern en tid framöver.

I Al-Ettifaq basar Gerrard bland andra över svensken Robin Quaison.

Gerrard har tidigare även basat över Aston Villa och Rangers.

The journey continues with Steven Gerrard until 2027