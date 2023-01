Presidenten gör stor donation av Mudryk-intäkterna till Ukrainas front: "Deras mod saknar motstycke"

Under söndagen stod det klart att Mychajlo Mudryk lämnar Sjacthar Donetsk för spel i Chelsea. Enligt The Athletic och Fabrizio Romano landar prislappen på 100 miljoner euro, 1,1 miljarder kronor, och 22-åringen har skrivit på ett kontrakt om 8,5 år med Londonklubben.

Alla pengarna kommer inte återinvesteras i Sjachtar, dock. Det meddelar klubbens president Rinat Akhmetov under måndagen. Han planerar att donera 25 miljoner dollar, motsvarande 23 miljoner euro, till den ukrainska militären och deras familjer.

"Jag kommer donera $25 miljoner av transfersumman till att hjälpa soldater, försvarare och deras familjer. Allt ifrån att bidra med medicinsk och protetisk hjälp till psykiskt stöd eller andra hjälpmedel", skriver Akhmetov i ett uttalande och fortsätter:

"Det här är början på The Heart of Azovstal-projektet som ska hjälpa Mariupols försvarare. Deras handlingar av mod saknar motstycke. Det är deras uppoffringar som möjliggjorde att vi lyckades kontrollera fienden under de första månaderna av kriget, som skapade en plattform för den oundvikliga ukrainska segern".

Mudryk har noterats för tolv mål och 17 assist på 44 framträdanden för Sjachtar Donetsk.