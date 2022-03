Efter invasionen - Sjachtars brassar har lämnat Ukraina

Under torsdagen inledde Ryssland en militär invasion mot grannlandet Ukraina och kriget mellan länderna pågår fortfarande. I fotbollsvärlden har det bland annat lett till att alla Rysslands landslag och klubblag stängts av från internationella tävlingar tillsvidare.

Den ukrainska storklubben Sjachtar Donetsk, som den här säsongen spelar sina hemmamatcher i huvudstaden Kyiv, har nu evakuerat sina tolv brasilianska spelare från Ukraina. Det beskedet gav klubben under måndagen.

Spelarna befinner sig nu i Rumänien tillsammans med sina familjer, skriver Sjachtar på sin officiella hemsida. Även Dynamo Kyivs utländska spelare har lämnat Ukraina, enligt Sjachtars uttalande.

Sjachtar Donetsk toppar den ukrainska högstaligan före just Dynamo Kyiv, men har inte spelat någon ligafotboll sedan 11 december: dels på grund av ett vinteruppehåll, dels på grund av den ryska invasionen.

#Shakhtar Brazilians left Ukraine



The footballers and their families are in Romania now.https://t.co/djOBNc154S#Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Mgrsz3lUrQ