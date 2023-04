Ronaldo i blåsväder – tog MMA-grepp

SPORTKSA från Saudiarabien lyfter upp Al Hilals seger mot Cristiano Ronaldo och hans Al Nassr. Men efteråt handlar inte rubrikerna om 2-0-segern, utan om portugisens agerande under matchen.

Ronaldos frustration var påtaglig och det hela resulterade i att portugisen tog ett halsgrepp på en motståndare. Ett tilltag som liknas vid ”giljotinen” i MMA av franska RMC Sport. En situation som endast resulterade i ett gult kort för den före detta Manchester United- och Real Madrid-profilen.

Under matchens gång skanderade publiken ”Messi, Messi” mot Ronaldo. Något som gjorde att han tycktes svara med en obscen gest (se klippet nedan).

Förlusten gör att Al Nassr tappar mark i toppen, där Al-Ittihad toppar ligan tre poäng framför Cristiano Ronaldos lag.

Se händelserna nedan.

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



📽️ @wtrx5 pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ