Ronaldo i vredesutbrott - blev varnad

Cristiano Ronaldo och hans Al Nassr är vidare till semifinal i den saudiska cupen "Kings cup". Detta efter ha besegrat Abha Club med 3-1 under tisdagen.

Portugisen? Ja, han gick då mållös av planen för tredje matchen i rad. I ett klipp som både ESPN och Sky Sports ha delat verkar det även som att Ronaldo inte var helt nöjd med - gissningsvis - domarinsatsen.

Bilder från matchen visar nämligen att 37-åringen ventilerade sin frustration genom att skjuta iväg bollen när domaren blåste för halvtidsvila samtidigt som Al Nassr anföll. Domaren valde då att varna Ronaldo, som inte heller såg särskilt nöjd ut med det domslutet.

I semifinal väntar nu Al Wehda.

Totalt har Cristiano Ronaldo gjort åtta mål samt två assist på nio matcher i Al Nassr-tröjan sedan övergången i januari.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm