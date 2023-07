Samuel Eto'o inblandad i misstänkt matchfixningsskandal

Samuel Eto’o var en av sin tids största anfallsstjärnor. Spel i klubbar som Barcelona, Inter, Real Madrid och Chelsea är några av sakerna som kameruanen kan blicka tillbaka mot från den aktiva karriären.

Efter den egna spelarkarriären gick han in i rollen som president för det kameruanska fotbollsförbundet, en titel han har haft sedan december 2021, men nu han den tidigare målspottaren hamnat i ordentligt blåsväder.

Enligt den franska tidningen L’Équipe är Eto’o inblandad i en matchfixningshärva, där förbundspresidenten ska ha lovat att få ett lag från andradivisionen uppflyttat.

- Opopo måste gå upp till förstadivisionen. Detta är vårt mål. Detta är vårt förbund. Victoria United kommer att gå upp, säger Eto’o enligt ljudupptagningar som L’Équipe har tagit del av.

När säsongen sedermera summerades några månader efter ljudupptagningen, som spelades in i januari, stod det klart att Victoria United kvalificerade sig till landets högsta serie under uppmärksammade former.

Victoria United låg nämligen i botten av tabellen i början av året, men kunde säkra sin uppflyttning efter att ha klättrat i tabellen, samtidigt som tabelltvåan, Stade de Bertoua, diskvalificerades av det kameruanska förbundet, FECAFOOT.