TV: Misslyckades med "Panenka" – fick sparken

Independiente de Campo Grande var på väg att göra något ovanligt. Som division 2-lag var den paraguayanska klubben nära att ta sig vidare i Copa Sudamericana, som kan liknas vid Europa League. Efter 0-0 både hemma och borta mot La Equidad från Colombia blev det straffsparksläggning. Fram klev Bendrix Parra. Han sprang mot bollen, målvakten kastade sig, men den 26-årige venezuelanens chip var inte bättre än att den halvliggande målvakten enkelt kunde ta bollen med bröstet. Parra var inte enda straffsumpare, men blev syndabocken.

- Det var ett ansvarslöst sätt att ta straffen. Vi är alla ansvariga för att vi inte gick vidare i Copa Sudamericana, men visst var det upprört i laget, de la skulden på honom, säger klubbordförande Heriberto Gamarra till ABC Color.

- Varje spelare hade fått en fin liten summa (motsvarande ca 45 000 kronor var). Det var därför medspelarna var förbaskade på honom. Klubben förlorade också pengar, ungefär 200 000 US-dollar (motsvarande ca 1,8 milj kr). Vi plockade bort honom från klubben för att vi vill lägga denna episod bakom oss.

Tränare Mario Vicente Jara uppges ha varit bestämd att Parra skulle bort. För spelaren själv var måndagens besked ett tungt slag, även om han önskade klubben lycka till.

- När de berättade det för mig var det som en kalldusch, säger Parra till Radio Monumental, och minns hemresan från matchen i Colombia.

- Det var alldeles tyst. Många saker snurrade i mitt huvud. Jag kände skuld, men fann lite tröst i att jag gav allt under 180 minuter.

Den trösten räckte inte långt för Independientes klubbledning.

🙈 Not exactly the penalty @inde1925's Bendrix Parra was looking for in tonight's shootout against @Equidadfutbol... pic.twitter.com/K30cXYeqGY