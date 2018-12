TV: Toivonen visar fin form - nätade för andra gången i nya klubben

Ola Toivonen har spelat i de högsta ligorna i Europa under en längre tid. Tidigare i år tillhörde han franska Toulouse, där Jimmy Durmaz också spelar, men i somras lämnade han klubben. Då skrev han på för australiensiska Melbourne Victory.

Till en början hade anfallaren svårt att hitta nätet, men i slutet av juli, när Melbourne vann borta mot Sydney gjorde svensken sitt första mål. Under lördagen kom Toivonens andra.

I mötet med Adeleide satte svensken dit 2-0-målet för Melbourne. Toivonen drev in bollen från vänsterkanten innan han väggspelade sig in i straffområdet. Där var han klinisk när han placerade in bollen vid den främre stolpen.

Toivonens mål blev matchens sista och Melbourne tog därmed sin femte raka seger.

Se Toivonens mål i spelaren nedan.