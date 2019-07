Officiellt: De Rossi fortsätter karriären - klar för Boca Juniors

Daniele De Rossi lämnade efter förra säsongen Roma, efter närmre 18 år i klubbens A-lag. Nu står det klart att han kommer att fortsätta karriären i Argentina och Boca Juniors.

Mittfältaren landade under gårdagen i Argentina och möttes av ett stort antal supportrar på flygplatsen. Efter det fick han en rundtur på klubbens träningsanläggning innan klubben gjorde övergången officiellt under sent under natten.

Boca Juniors blir den andra klubben De Rossi spelat för på A-lagsnivå, efter att han var Roma trogen sedan början av milleniet. Sammanlagt gjorde han över 600 matcher för klubben, som han vann tå cuptitlar med.

Enligt argentinska Ole vill De Rossi börja spela direkt för Boca Juniors, men troligen kommer italienaren att göra sin debut den 18 augusti.

Se när De Rossi anlände till flygplatsen i Argentina i spelaren högst upp.