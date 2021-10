Ibrahimovic hyllar Cavallo: "En mästare - fotboll är för alla"

Josh Cavallo, som spelar i Adelaide United i den australiensiska högstaligan, gick under onsdagen ut på klubbens Twitter med att han är homosexuell och att han fram till i dag har dolt vem han egentligen är. Cavallo har funderat i sex år på om han ska komma ut offentligt eller inte - och har under dagen hyllats för sitt beslut att berätta om det i fotbollsvärlden.

- Jag trodde folk skulle behandla mig annorlunda, att de skulle säga hemska saker om mig eller göra sig lustiga över mig. Men så är inte fallet. Om något så får du mer respekt från människor, sa han i Twitter-klippet.

Nu går Milan-svensken Zlatan Ibrahimovic ut och hyllar Cavallo.

"Du är en mästare. Fotboll är för alla. Stor respekt", skriver stjärnan på Twitter.

Det är få manliga elitfotbollsspelare som har kommit ut som homosexuella under sin karriär. En av de som gjort det är Antonio Hysén. Han kom ut 2011 och var då den första svenska - och andra i världen - manliga fotbollsspelaren att komma ut under karriären. Även tysken Thomas Hitzlsperger är öppet homosexuell, men valde att vänta till efter karriären med att berätta om det.

