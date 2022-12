Melbourne-derbyt spårade ur - tidigare HIF-målvakt attackerades med hink

Melbourne City tog ledningen hemma mot Melbourne Victory efter elva minuters spel, matchen pågick sedan i knappt tio minuter till innan den avbröts.

Supportrarna hade planerat att lämna arenan i matchminut 20 i protest mot ligan, A-Leagues beslut att sälja de tre kommande slutspelsfinalerna till Sydney i en affär värd 12 miljoner dollar, cirka 125 miljoner kronor, enligt Evening Standard.

Supportrarna är upprörda då man menar att man inte har prioriterats och att fotbollen drivs som ett företag där supportrarna inte har något att säga till om.

Protesten gick dock inte som planerat. Känslorna svallade istället över i den 20:e minuten.

Tumultet startade efter att Melbourne Citys målvakt, Tom Glover hade kastat tillbaka en pyroteknisk pjäs upp på läktaren och istället för att lämna arenan, äntrade delar av supportrarna planen i ilska mot målvakten.

Väl inne på planen attackerades Glover med en hink och slogs blodig. Klubben meddelade via sociala medier att målvakten behandlas och troligen har drabbats av en hjärnskakning.

Tom Glover spenderade 2019 på lån i Helsingborg, han fanns med på bänken under elva allsvenska matcher.

Domaren, Alex King kallade in spelarna i omklädningsrummet och senare beslöt man att matchen inte skulle återupptas.

"Australisk fotboll har nått botten, alla supportrar måste namnges, skämmas och stängas av för resten av livet. Skamliga scener", skriver den australiensk-italienska journalisten, Adriano Del Monte på Twitter.

More context here.



Seems goalkeeper Tom Glover tossed a flare back into the crowd, leading to the pitch invasion and what followed. pic.twitter.com/C3dX0FKgVi