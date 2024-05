Ny käftsmällen - börjar likna förnedrings-tv

Keven Baders Blogg

På planen börjar storklubben FC Bayern München att visa sitt gamla ansikte igen, men utanför planen upplever vi just nu en situation som är unik. Tränarjakten börjar likna någon form av förnedrings-tv.

PLAN A, B OCH C

Det var ingen hemlighet att Xabi Alonso var Bayerns förstaval när det kommer till Thomas Tuchels ersättare. Som bekant valde spanjoren att stanna kvar i Bayer Leverkusen.

Därefter pekade det mesta på Julian Nagelsmann – något som skulle bli en sensationell comeback med tanke på hans uttåg ur klubben för bara ett år sedan. Men återigen valdes Bayern bort – istället förlängde Nagelsmann med det tyska förbundet. Det ska sägas att det fanns personer inom FCB-ledningen som inte var helt övertygade över en Nagelsmann-comeback, såsom Karl-Heinz Rummenigge. Vilket förmodligen fick Nagelsmann att tvivla ytterligare på att återvända till München.

Nu är vi framme vid plan C, Ralf Rangnick. Ett val som många i Tyskland var skeptiska till, men som FCB-ledningen var eniga om. Det finns nämligen en röd tråd i fallet Rangnick. Nuvarande sportchefen, Freund, jobbade under honom i Red Bull Salzburg och även akademiansvarige Sauer var under honom i den österrikiska klubben. Bayern hoppades på ett bra samspel där, speciellt med tanke på att man har satt upp målet att försöka plocka upp fler egna produkter till A-laget, vilket Rangnick är en mästare på. Dessutom finns det många före detta ”Rangnick-spelare” i Bayern såsom Laimer, Kimmich och Upamecano.

Nu blir det som bekant ingen Rangnick i Bayern. 65-åringen har valt att fortsätta leda det österrikiska landslaget. En av grunderna sägs vara att han vill inte återvända till ”vardagslivet” som klubbtränare.

UNIKT (PINSAM) SITUATION

Det är välkänt att Bayern München historiskt har fått det som de har pekat på. Nu är de i en unik situation där klubben nu behöver gå efter alternativ fyra eller till och med fem.

Denna process börjar nästan bli en parodi. Ena stunden hör man uppgifter om att FCB är några dagar från att säkra sin nya tränare och kort därefter kommer ett nej från kandidaten.

Att vara huvudtränare i Bayern München är i fotbollsvärlden en av de tyngsta – en post som har varit väldigt åtråvärd. Nu verkar det som att denna bild har förändrats till motsatsen. Det kan bero på att klubben har haft 7(!) huvudtränare de senaste 8(!) åren:

Guardiola

Ancelotti

(Sagnol – interim)

Heynckes

Kovac

Flick

Nagelsmann

Tuchel

Förutom Heynckes som kom överens med klubben att enbart slutföra säsongen 17/18 är det Pep Guardiola som är den senaste tränaren som fullföljde sitt kontrakt. De andra har antingen fått sparken eller gått i förtid. Man skulle nästan kunna säga att FCB ”bränner” topptränare på löpande band. Hela Nagelsmann-soppan hjälpte heller inte att höja attraktionsvärdet att träna giganten Bayern.

Nu fortsätter tränarjakten. Det ironiska är att det för tillfället har en tränare på bänken som kanske leder laget till en Champions League-final. Hade den nya sportsligt ansvarige, Eberl, kommit tidigare in i Bayern (anställdes i mars) hade kanske beslutet kring Tuchels exit inte blivit av, då Eberl och Tuchel kommer bra överens.

Den stora frågan är – vilken tränare kan tänka sig vara Bayern Münchens 4:e val?