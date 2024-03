Ovisshetens närvaro - klubbikonerna nära exit

Keven Baders Blogg

För cirka en månad skrev jag om Dortmunds turbulenta säsong – laget som beter sig som en tombola:

"Frustrationen växer – storklubben är som en tombola"



Vi kan nu, ett par veckor senare, konstatera att ovissheten kring Dortmunds framtid har vuxit sig större.

JAKTEN PÅ CHAMPIONS LEAGUE

Dortmunds ambition är att tillhöra ligatoppen och utmana om ligaguldet, något som BVB inte har lyckats med denna säsong. I stället håller de på att tappa ett av de mest givna säsongsmålen, nämligen att säkra en Champions League-plats till nästa säsong. I skrivande stund har Dortmund fjärdeplatsen i sin hand, dock är RB Leipzig strax bakom med ett betydligt ”lättare schema” under våren. Dortmund har samtliga topplag kvar att möta…

Som ni ser har BVB ett tufft schema framöver, vilket i sin tur kan resultera i att klubben tappar sin fjärdeplats och därmed inte kvalificerar sig till Champions League nästa säsong. Detta skulle i så fall vara en otroligt tung smäll – för det är CL-spelet som ligger till grund för Dortmunds planering inför framtiden. CL-pengarna och turneringens attraktionsvärde (för spelare) är livsviktiga för att BVB ska kunna hålla konkurrenskraften uppe och utmana om ligatiteln.

FRÅGETECKEN

I och med osäkerheten kring BVB är det i dagsläget väldigt svårt för klubben att planera truppen. Det är nämligen många spelare som sitter på frågetecken – såsom klubbikonerna Marco Reus och Mats Hummels:

Ramy Bensebaini – värvades in på free transfer från Gladbach för att bli den framtida vänsterbacken i BVB, en uppgift som Bensebaini inte har lyckats fylla. Kan säljas i sommar.

– veteranen förlängde sitt kontrakt i fjol med ytterligare ett år. Med tanke på den spända situationen (kommer till det senare) med huvudtränaren Terzic och hans ålder, så pekar det mesta på att Hummels kommer lämna klubben efter nästan 500 matcher i BVB-tröjan. Ian Maatsen – har tagit Dortmund och Bundesliga med storm. Lånet från Chelsea är ett av säsongens utropstecken, dock är frågan om BVB kan förlänga vänsterspringarens vistelse i Tyskland. Prislappen sägs vara för hög för Dortmund.

– den hårt jobbande ”all-roundern” har ett utgående kontrakt som med största sannolikhet inte kommer förlängas. Salih Özcan – värvades till klubben med stora förväntningar, men den centrala mittfältaren har inte lyckats fylla BVB-skorna. Ett farväl i sommar känns rätt så troligt.

Ni ser – många namn som sitter osäkert. Dortmund står inför en stor ”sommarstädning”. Laget behöver en ny ryggrad, speciellt nu när det ser ut som att två fanbärare i Hummels och Reus kommer att lämna. En given ryggkota kommer vara målvakten Kobel, men utöver honom ser jag ingen annan som är given i dagsläget. Detta är något som klubbledningen måste lösa – antingen ställa högre krav på de spelare som finns i truppen eller ta in spelare som kan passa in i sådana roller.

SPRICKAN

I höstas blev vi bländade av Mats Hummels fina form. Den nyblivne 35-åringen var lagets bästa spelare när han flertalet gånger visade sin briljans på planen. Denna sida av nyår har vi dock inte fått se Hummels så mycket på planen, något som inte bara beror på att han inte är lika formstark. Enligt SportBild ska det finnas en isig kyla mellan veteranen och tränaren Edin Terzic. Parterna kommer inte överens när det kommer till det taktiska upplägget, samtidigt menar Terzic att Hummels bänkposition beror enbart på bristande prestationer den senaste tiden.

Det som svider extra mycket för Hummels i detta läge är att bristen på speltid kan komma att leda till att han missar chansen att bli kallad till Tysklands EM-trupp – något som var Hummels tydliga mål med att lägga in en hög växel och pusha sig själv till max denna säsong. I kvällens match mot PSV bör Terzic inte bortse från Hummels då Nico Schlotterbeck är avstängd – om han inte väljer att spela Can framför Hummels i mittlåset tillsammans med Süle. Det hade varit ett tydligt statement.

KAPTENENS BRISTANDE FÖRMÅGOR

Under fjolårssäsongen, när Dortmund stod för den sanslösa upphämtningen mot Bayern München men snubblade på mållinjen, var Emre Can en av BVB:s formstarkaste spelare. Detta ledde fram till att Edin Terzic bokstavligen sa till klubbledningen att laget inte behöver en sexa (Dortmund var ytterst nära på att värva Edson Alvarez från Ajax) då man redan har Can. Utöver det gav Terzic kaptensbindeln till honom efter att Marco Reus ”frivilligt” lämnade över den till klubbens förfogande. Ett val som förvånade många och som inte har utvecklats väl.

Emre Can är en duktig fotbollsspelare, men han har inte förmågan att leda detta BVB och när alla spelare är friska platsar han kanske inte ens i startelvan.