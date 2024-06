Trots den svåra vägen - euforin stiger

Keven Baders Blogg

Efter två glansartade inledande matcher stod Tyskland för en mindre smickrande insats mot Schweiz i den sista gruppspelsmatchen. Trots att värdnationen redan var klara för avancemang så stod fortfarande förstaplatsen i gruppen på spel, och dessutom skulle den starka positiva känsla som skapats få sig en törn vid en förlust. Som bekant lyckades Tysklands superjoker, Niclas Füllkrug, rädda en poäng och därmed skapa en eufori hos värdnationen.

TRUPPENS DJUP

I premiären stod inhopparna Füllkrug, Emre Can och Thomas Müller för poäng när de byttes in. De två förstnämnda stod för mål och Müller assisterade fram till ett. Mot Schweiz stod inhopparen David Raum för framspelningen när jokern Füllkrug nickade in kvitteringsmålet.

Detta visar verkligen på att Tyskland har ett djup i truppen. Spelarna från bänken gör skillnad, vilket är väldigt viktigt för mesta mästarna om de ska nå långt. Dessutom visar det också på fin Fingerspitzengefühl av Julian Nagelsmann. Han vet vad han får av spelarna och vem han bör ta in i vilket skede av matchen. En eloge går till Nagelsman för hans matchcoaching. Med de före detta förbundskapterna Löw och Flick fick vi oftast se ett alldeles för passivt agerande vid sidlinjen. Det Nagelsmann visade upp i Frankfurt mot Schweiz gav verkligen en positiv impact. Han ställde om laget totalt och gick för kvitteringen genom att justera en del i formationen.

SPARKAPITAL

Man får inte heller glömma bort att Tyskland fortfarande har mycket sparkapital kvar. En spelare som ännu inte har hittat formen är Leroy Sané. Om han hittar rätt i slutspelet har Nagelsmanns manskap ytterligare en växel.

FRÅGETECKEN

Jonathan Tahs idiottackling i matchen mot Schweiz innebar att han är avstängd mot Danmark. En otroligt onödig tackling med tanke på att den gjordes på motståndarens planhalva, och dessutom var schweizaren felvänd. Vad tänkte han?!

Det är klart att Nico Schlotterbeck kommer ersätta Tah. Schlotterbeck har haft en magisk Champions League-vår, men han har däremot inte lyckats fullt ut i det tyska landslaget. Han har oftast stått för stora misstag som i slutändan har resulterat i baklängesmål. Till och med när han byttes in mot Schweiz under de sista 30 minuterna halkade han till och kort därefter gjorde Schweiz mål. Men turligt nog för Tysklands del blev det målet bortdömt på grund av offside. Så frågan är om Schlotterbeck kan visa sin BVB-form i den tyska dressen.

TYSKLANDS DANSKA JOKER

Tyskland har haft svårt med att konvertera fasta situationer till mål. Därför värvade förbundet den danska tränaren, Mads Buttgereit, från det danska förbundet augusti 2021. Buttgereit har tidigare varit personen som har koordinerat och ansvarat för Danmarks fasta situationer.

Nu, tre år senare, kommer Buttgereit ställas mot sitt land och gamla arbetsgivare, något som Tyskland hoppas på ska kunna bära frukt. När han fick frågan om detta kan komma att leda till någon form av ”konflikt” i hans intresse, så svarade han:

”Nej, tvärtom.”

Det återstår att se om tyskarna lyckas stå emot danskarnas starka fasta situationer och kanske till och med näta på en frispark eller hörna.

EUFORI I VÄRLDNATIONEN

På pappret innebär Tysklands kvitteringsmål mot Schweiz att man hamnar på den svårare sidan av slutspelsträdet:

Men comebacken mot Schweiz kan ge så mycket mer i längden. Den påminner mycket om matchen mot Polen under hemma-VM 2006. Då spelade den blixtsnabba David Odonkor fram Oliver Neuville i den 91:a minuten till segermålet. Ett mål som var början på Tysklands ”Sommarmärchen (sommarsaga)”. Det var även då euforin omslöt hela nationen. Den urkraften tror jag att även Füllkrugs mål kan ha.

EN SANN FOLKFEST

Pokalen må delas ut den 14 juli, men det alla fans har skapats tillsammans under detta EM hittills är egentligen av lika stor vikt. Tillsammans har de nämligen skapat en helt fantastisk fotbollsfest, och på så vis kommer alla fans gå ur detta mästerskap som sanna vinnare.

Låt oss nu fortsätta njuta av detta magiska EM och insupa alla nya minnen på vägen ordentligt.